Juan Román Riquelme habló indignado luego de que Boca quedara eliminado de la Copa Libertadores. El Xeneize cayó por penales ante Atlético Mineiro, de Brasil en otro partido con polémica incidencia del VAR. En la ida, había sido empate sin goles en la “Bombonera”, con el gol anulado a Diego “Pulpo” González. Esta vez le anularon un tanto a Marcelo Weigandt.

El vicepresidente del club habló luego del partido: “Es lamentable lo que está pasando”, dijo luego de los graves incidentes que se registraron en la zona de vestuarios del club brasilero. En diálogo con TyC Sports, Román sostuvo: “Es vergonzoso, no es serio. Cuando no te cobran los goles, pero si no te cobran los goles no vas a pasar. No nos dejaron pasar”.

“Nunca vi que un equipo gane los dos partidos y no pase de ronda. El gol de la Bombonera no sabían cómo anularlo”, sostuvo el dirigente del club de La Ribera. Y automáticamente explicó: “La Copa Libertadores está perdiendo prestigio”.

Además el ídolo bostero dijo: “Ganamos los dos partidos merecidamente. Yo nunca vi que un equipo gane los dos partidos y se quede afuera”.

Sobe los incidentes, Román justificó a sus jugadores: “Nos quieren dejar jugadores detenidos, esto siempre pasa en Brasil. Pero cuando te tiran gas pimienta, ¿vos qué vas a hacer?”.

Y dijo: “Tengo que felicitar a los muchachos porque se prepararon bien, porque están entrenando de maravilla, hicieron una pretemporada increíble...”.

Luego el vicepresidente le habló a los hinchas de Boca: “La gente nuestra también estaba muy ilusionada. Cuando vos ganas los partidos y no te cobran los goles, no es una cuestión que me molesta a mi o no, todos lo tenemos claro”, agregó Riquelme.