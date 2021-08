Boca eliminó a River de la Copa Argentina por penales, luego de igualar sin goles en los 90 minutos. El encuentro fue muy trabado y terminó con 10 jugadores amonestados. Juan Ramírez fue una de las figuras del equipo de Miguel Russo aunque se rompió un diente cerca del final del encuentro.

Juan Ramírez fue la figura de Boca en el primer tiempo, apareciendo por la banda izquierda y complicando a la defensa de River. Fueron tantos los problemas que generó en el rival, que le produjo tres de las cuatro amonestaciones que se llevaron al entretiempo.

Pero en el segundo tiempo, el volante recién llegado al Xeneize tuvo un choque con Martínez en el que perdió un diente. “No voy a mostrar porque es un desastre, me falta un pedazo de diente. No pasa nada, son jugadas del partido”, explicó el jugador después de la victoria.

El volante fue la figura del Xeneize en el partido. Reuters

“Veía las caras de mis compañeros y había confianza. Sabíamos que teníamos chances de ganar. Y así fue”, comentó el volante.