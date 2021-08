Boca y River se verán las caras este miércoles en una nueva edición del Superclásico. Esta vez será en La Plata en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina.

El partido se jugará desde las 19 en el estadio Ciudad de La Plata y contará con el arbitraje de Patricio Loustau (televisará TyC Sports).

En la previa, River llega mejor que Boca. El “Millonario” es el único equipo argentino que sigue con vida en la Copa Libertadores y viene de empatar con Huracán en la Liga Profesional, en la que marcha segundo a un punto de los líderes.

Otra es la realidad del “Xeneize”, que no pasa su mejor momento: el colombiano Sebastián Villa no se presentó a los últimos entrenamientos y el equipo no gana un partido desde el 26 de mayo, cuando derrotó a The Strongest por 3-0 en “La Bombonera”.

Boca se quedó con el último Superclásico. AP

El último cruce entre ambos fue el 16 de mayo por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Ese día, Boca se quedó con el Superclásico por penales tras empatar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios.

El ganador del encuentro enfrentará en los cuartos de final a Patronato de Paraná. En caso de empate, el resultado se definirá con tiros desde el punto penal.

Las formaciones de Boca y River

Árbitro: Patricio Loustau.

Estadio: Ciudad de La Plata.

Hora: 19.

TV: TyC Sports.