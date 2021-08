Jorge Lanata dedicó la apertura de su programa hacia el escándalo de las reuniones en la Quinta de Olivos. Comparó los hechos con la vacunación VIP y lo calificó como “otro cachetazo de impunidad”.

El periodista abrió la noche de Periodismo Para Todos criticando con dureza la “soberbia” de Alberto Fernández tras el episodio y sus posteriores declaraciones.

“Las reuniones en Olivos durante 2020 no se redujeron al cumpleaños de Fabiola y necesitan explicación o condena. Está claro que no todas tuvieron que ver con el trabajo esencial de las autoridades y, al menos varias, fueron por motivos sociales. Cada una de ellas fue una burla a la gente”, dijo Lanata.

“Si el Gobierno cierra este tema como el Vacunatorio VIP estaremos frente a otro cachetazo de impunidad”, sumó el conductor.

También usó las declaraciones del Presidente de la Nación para profundizar su relato. “El profe Alberto Fernández esbozó una insólita defensa por la fiesta del Olivosgate. Dijo: ‘Como no hubo propagación, no hubo delito’. Siguiendo con ese razonamiento también podríamos decir que si tirás un misil a un avión con 500 pasajeros y le errás, no es delito”, sostuvo Lanata.

El contrato de 64 millones de pesos para la productora de contenido

Jorge Lanata contó en PPT que La Ñata Producciones firmó un contrato millonario para la comunicación digital de logros de la gestión política.

La productora pertenece a Roberto Navarro, periodista afín al kirchnerismo, y fue la fuente de difusión de los videos del cumpleaños de Fabiola.

Según la investigación de Lanata, Navarro recibió 46 millones de pesos en materia de publicidad del Gobierno.