Santiago Cafiero volvió a hablar sobre el escándalo del festejo privado en la Quinta de Olivos y buscó dar por terminado el tema. En diálogo con Radio Mitre, aseguró que el accionar del Presidente de la Nación “no fue un delito” porque “no hubo propagación del virus”.

A casi dos semanas de la aparición de la foto de la celebración del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la residencia presidencial durante la cuarentena estricta, los medios de comunicación siguen hablando del asunto con cada vez más revelaciones que salen a la luz.

En un intento por correr el foco hacia la campaña electoral, de cara a las PASO de septiembre, el jefe de Gabinete de Alberto Fernández intentó terminar la polémica con sus últimas declaraciones. “Yo creo que no fue un delito, porque si bien hubo una reunión, no hubo propagación”, remarcó.

Además, hizo hincapié en el que el Gobierno ya dejó pasar el asunto y mira hacia adelante. “La foto es un tema terminado para el Gobierno. No abundamos mucho más en detalles. Las preocupaciones de la gente están en otro lado”, explicó en la entrevista.

Sobre la gravedad del hecho, que ofendió a varias figuras públicas que expresaron su desacuerdo en los medios y las redes sociales, Cafiero se refirió al tema como “sobredimensionado” y repitió varias veces que “el Presidente no se ocultó y pidió disculpas”.

“No me pasó que me hablen de la foto. La cabeza de la gente está en otra cosa. Y la reputación del Gobierno no se juega por una foto o una frase, es un reduccionismo que no tiene sentido”, contó desde su experiencia personal con el escándalo.

Por último, el Jefe de Gabinete mencionó la acusación que hizo su gobierno contra Elisa Carrió por su festejo de cumpleaños en Capilla del Seño en diciembre del 2020,y habló de una “doble vara”.

“Ahí estuvo Mario Negri, que impulsa el juicio político del Presidente. También estuvieron Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta. Había una prohibición de reuniones sociales de más de 20 personas y Carrió hizo una fiesta con mariachis. ¿Van a pedir disculpas ellos o no?”, reflexionó.