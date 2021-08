El escándalo desatado tras la publicación de fotos y videos del festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez en plena pandemia, devino en una imputación sobre la que el presidente Alberto Fernández se refirió este viernes.

“Fue un acto de imprudencia y de negligencia”, dijo e insistió con que “no se cometió ningún delito”.

De esa manera, el mandatario relativizó la imputación. “La imputación es hacerle conocer a uno que fue denunciado por otro a los fines que uno pueda ejercer su defensa”, y agregó: “No fue una maniobra dolosa”.

“Lo primero que me gustaría que analicen es la existencia de delito; el juez Sebastián Casanello es un buen juez y espero que pueda analizarlo jurídicamente. El tema es muy claro, pero aún así yo lo que quiero es que los argentinos sepan que esto no me pasó por al lado: me lastimó, me preocupó y siento que cometí un error, producto de la vorágine en que vivía”, subrayó en diálogo con Radio 10.

“Espero que la Justicia evalúe mi planteo, que creo que es sólido. El resto son palabras que se escriben en los diarios”, dijo.

Cabe recordar que el fiscal federal Ramiro González imputó este jueves al presidente, a la primera dama Fabiola Yáñez y a los demás invitados al festejo de cumpleaños del 14 de julio de 2020, por haber incumplido las normas que prohibían hacer reuniones en plena cuarentena.

“Disparate magnífico”

Durante la entrevista, en otro orden, Fernández también se refirió a Juntos por el Cambio. “No pueden debatir porque no pueden explicar lo que hicieron”, aseveró.

Fernández calificó de “payasadas” a los dichos del expresidente Mauricio Macri sobre la deuda, y consideró que lo que plantea se trata de un “disparate magnífico”. Además, sostuvo que la exgobernadora María Eugenia Vidal fue “cómplice” de esa situación.

“No pueden debatir porque no pueden explicar lo que hicieron. Cuando lo ponen al expresidente a debatir, dice la payasada sobre la deuda, un disparate magnífico”, afirmó el mandatario. Y sumó que “Vidal tampoco puede explicar lo que se hizo” durante el Gobierno de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.