Jimena Barón se muestra muy activa en las redes sociales, donde publica sus looks, algunos momentos de su vida íntima, y también interactúa con sus 5,7 millones de seguidores.

//Mirá también: Jimena Barón, look total white y jean colaless: “Volvió la cobra”

Jimena Barón Instagram

En esta oportunidad, la cantante les pidió que le hagan las preguntas que quieran y ella las contestaría. Para sorpresa de todos, no solo respondió sobre su vida íntima sino también sobre su personalidad.

Todo comenzó cuando un seguidor le preguntó si tenía la autoestima alta. “Con terapia entiendo que tengo una falsa autoestima alta. Me creo mil físicamente, claro está, pero como persona, cuando me relaciono tengo mucho quilombo de cosas del pasado que me hacen insegura. Toda rota estoy, por eso me es más fácil lo superficial. Lo estoy laburando”, se sinceró la actriz.

Jimena Barón habló sobre su autoestima Instagram

Por otro lado, ante la pregunta de cómo es “Jmena”, su alter ego, dijo: “Yo la quiero un montón. Tiene un carácter de mierda y como una especie de caparazón pues nada ha sido fácil, pero está haciendo todo lo posible para cambiar muchas cosas. Es una chanta igual, adentro de la cobra hay dulce de leche”.

Jimena Barón Instagram

Además, confesó que va a terapia desde su adolescencia. “¡Voy desde que tengo 13 años! (Con interrupciones). Tuve una infancia y adolescencia muy complicadas. Sé que me conocen un poco, pero no conocen toda mi vida también”, remarcó y contó que estar bajo tratamiento “me salva también”.

También, hizo referencia a sus ataques de pánico. “La mierda de los ataques de pánico es que incluso cuando ya no los tenés, te queda el miedo a tenerlos. No creo que se superen, se atraviesan. Terapia en mi caso”, comentó. Sin embargo, a pesar de declaraciones tan duras, Jimena contó qué es lo que más le gusta de ella: “Mi energía desbordante y mi positivismo. Mi constancia, disciplina y la confianza en mí misma”.

Jimena Barón compartió en Instagram una sesión de fotos extrema. Instagram

//Mirá también: Jimena Barón deslumbró a sus seguidores con un top y look total black

Por último, un fan le hizo la pregunta más esperada: si está de novia. A esto, Barón negó que sea así: “No estoy de novia ni tengo nada interesante que contarles por el momento. el momento”. Pero indicó: “Ojalá (sea) pronto. Tengo ganas”.