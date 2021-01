Una nueva serie documental llega a la pantalla chica para deleitar a los fanáticos del misterio, el espionaje internacional y las conspiraciones. “Guerra de Espías con Damian Lewis” cuenta historias reales detrás de las operaciones internacionales más emocionantes y significativas de los último 40 años.

El multipremiado actor Lewis, reconocido por su papel de “Nicholas Brody” en “Homeland” y de “Bobby Axelrod” en “Billions”, estará al frente del relato, que cuenta con información recientemente desclasificada, más testimonios de expertos y agentes de inteligencia que protagonizaron los hechos reales.

“He investigado bastante para realizar mi papel en “Homeland”, he interpretado a un espía ficticio en la adaptación de John le Carré “Our Kind of Traitor”, y he leído John le Carré como todos los demás. Disfruto del género de espionaje y “Guerra de espías” es una oportunidad para mirar detrás de estas historias populares y ver si podemos desenterrar algo un poco más íntimo, un poco más personal sobre las personas mismas y las ramificaciones en la política global a través de decisiones personales e íntimas tomadas por estos individuos. Esa es la serie que hemos intentado hacer”, explicó Lewis.

Producida por History Channel, su estreno es el sábado 16 de enero a las 22.45 y está disponible a través de History Play y de Flow - On Demand.

El famoso actor será la voz a cargo del relato. (Foto: Press1)

Cada uno de los ocho episodios propone una dosis concentrada de espionaje, intriga y acción, con la revelación de expedientes secretos y archivos desclasificados. Los casos que presenta la serie van desde la Guerra Fría hasta la actualidad, entre ellos, la verdad detrás de la fuga de diplomáticos estadounidenses de Teherán, inmortalizada en la galardonada película “Argo”; hasta el increíble ‘intercambio de espías’ que involucró al ex oficial de inteligencia militar ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en Salisbury en 2018.

El ciclo es una producción ejecutiva de Chris Fouracre, Ian Lamarra y Paul Sommers por Alaska TV en asociación con Rookery Productions, lanzada por el mismísimo Damian Lewis junto a su hermano Gareth Lewis, premiado guionista y director.