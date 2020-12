El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, pidió el martes no dejar de usar tapabocas y mantener los cuidados de los contagios de coronavirus, después de que los casos aumentaran en los últimos días, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El funcionario advirtió que la situación podría agravarse en el corto plazo.

“Si nosotros no nos cuidamos y seguimos haciendo lo mismo que está pasando en los últimos 15 días, las cosas no van a mejorar, tenemos riesgos de que empeore, y no cuando pensábamos que iba a ser la segunda ola, sino que puede pasar mucho antes”, sostuvo González García.

“Si seguimos así vamos a tener lío cuando empiece el verano, no cuando termine. Yo veo una situación social que confieso no sé bien cómo manejarla. Publicidad hacemos todo el tiempo. Lo que dicen los expertos, lo que decimos nosotros es un mensaje de cuidémonos”, agregó.

Si bien el ministro sostuvo que la vacuna y el tratamiento con suero son “grandes esperanzas”, resaltó que la “gran esperanza es cuidarnos”. “Todos los países vecinos están empeorando y nosotros nos estamos estabilizando ahí nomás. Entonces volvamos al distanciamiento, volvamos al tapabocas, volvamos a lavarnos las manos, a no hacer reuniones en espacios cerrados. Con ese discurso hay que taladrar la cabeza a toda hora porque no hay medicamento mejor que este”, dijo en entrevistas con C5N y El Destape Radio.

“Estoy tremendamente preocupado. Veníamos muy bien y ahora estamos ahí cerquita de cambiar la dirección de la curva. Si uno mira el comportamiento colectivo, social, la verdad que la mayoría en los últimos días parece una estampida. A la segunda ola la estamos llamando a que venga”, añadió.

Ginés aseguró que Argentina ya tiene asegurada “una cantidad muy importante de vacunas”, pero acusó también a los “países más poderosos” de hacer “acopio”. “Lo que está pasando es que están faltando porque hay un acopio de los países poderosos. Hoy los países que representan el 13% de la población mundial tiene el 55% de acopio de las vacunas a producirse en 2021”, contó.

En cuanto a la vacuna rusa Sputnik V, que llegará al país en los próximos días, precisó que la ANMAT la autorizará de emergencia. “En ningún lugar del mundo fue aprobada de otra manera”, recalcó.