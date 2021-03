Germán Martitegui, que brilla todas las noches en Masterchef Celebrity, compartió con sus seguidores su decisión de renunciar como jurado de The World’s 50 Best Restaurants.

En la publicación, agregó la carta en inglés que envió a la organización, donde explica el motivo de su determinación. “Se supone que estemos votando a los mejores restaurants del mundo, pero debemos hacerlo en un año en el que se han cerrado restaurantes en todo el mundo y en el que ni yo ni nadie ha podido viajar. Esto, como no tiene ningún sentido para mí, ha llevado finalmente a mi decisión”, argumentó el chef.

El ranking nació en 2002 y se destaca por contar con más 1000 expertos, lo que habla de un amplio espectro culinario mundial. Entre esos profesionales, se encontraba Martitegui.

“Mi propio restaurant ha estado cerrado durante gran parte de este tiempo, por lo que ciertamente no debería entrar en ninguna lista, y ni siquiera sé si sobrevivirá a la pandemia. Mis prioridades ahora son claramente diferentes”, agregaba en la carta.

Asimismo, no dejó pasar la ocasión para hacer algunas observaciones respecto de la lista: “Desde unos años, estoy descontento con el sistema de los 50 Best, lo encuentro continuamente estresante e influye en mi creatividad profesional hasta el punto de no saber si estoy haciendo las cosas como realmente quiero o porque son las que mejor mantienen mi posición en la lista. Siento que crea un recelo y una competencia que no me agrada entre los cocineros y que se ha acentuado con el tiempo, y el posicionamiento de restaurantes muy disímiles en una misma lista me parece más injustificable cada día que pasa”.

Finalmente, agradeció a la organización haberle dado la oportunidad de “formar parte durante tantos años”. “Ahora es el momento de conocer mi verdadero yo y mi cocina sin presiones, algo que me ha sido imposible en las circunstancias mencionadas. Un abrazo cariñoso a todos, Germán Martitegui. Cocinero”, concluyó.