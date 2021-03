“Mi exmujer Sofía Colasante me fue infiel desde el 2017 al 2020 con Martín Moyano, el ex de mi hermana Tamara y el padre de mis sobrinos”, fue el mensaje que escribió Felipe Pettinato en el que hizo un fuerte descargo.

En “Los ángeles de la mañana” (El Trece), el conductor Ángel de Brito leyó todo lo que le envió el músico. Y prosiguió: “Estoy enojado por la salud de mi hija, que está en manos de gente nefasta. Estoy internado voluntariamente y pasándola excelente”.

Felipe aseguró que mantiene relación con su hermana Tamara. Internet

Además, Felipe Pettinato, le envió a de Brito una foto suya desde la clínica en la que debió ser internado tras sufrir un brote psicótico.

En aquel momento, la Policía de la Ciudad tuvo que intervenir por la actitudes violentas que tenía Pettinato con su madre y también con su hermana.

“Él me dijo: ‘Por suerte estoy mejor, no me interesa que me defiendan en un tribunal personas que no me defienden en la vida’”, comentó el conductor del programa.

Felipe Pettinato acusó a su exmujer de serle infiel.

“‘Estoy exactamente en el mismo lugar, estoy bien, en internación, en este, que es mi segundo hogar, bajo la tutela del Doctor Mario Schiffer, que fue el médico de Diego en la etapa de Cuba y, actualmente, involucrado en el caso”, continuó leyendo el periodista.

A su vez, Felipe contó que irá a juicio contra su exmujer. “Lo voy a ganar e iré por quienes me hicieron tanto daño, lo juro por Juanita Michela, gracias por contestarme y atenderme”, indicó el mensaje.

Roberto y Felipe Pettinato.

El hijo de Roberto Pettinato también contó que con la única persona de la familia con la que tiene relación es con su hermana Tamara, y aseguró que los demás miembros “son unos cobardes y mercenarios”.

Además, de Brito recalcó que Felipe Petinatto escribió correctamente y detalló cada situación.