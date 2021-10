Federico Beligoy opinó sobre la jugada que cambió el Superclásico. Para el ex árbitro, Marcos Rojo recibió la sanción que merecía. “Reglamentariamente está bien expulsado”, comentó.

El Director Nacional de Arbitraje habló con TyC Sports y dio su versión sobre la polémica decisión de Fernando Rapallini con la tarjeta roja hacia el defensor de Boca.

“Reglamentariamente está avalado. Después hay cuestiones que analizamos puertas para adentro porque podemos tener distintas miradas y discutir estas jugadas para tener un aprendizaje más amplio”, dijo.

Más allá de aprobar la sanción del juez, Beligoy avisó: “Nosotros tenemos las consideraciones suficientes como para poder soportar esa decisión. Uno estuvo 30 años en un campo de juego, 15 en Primera División y sabemos que hay temperatura y termómetro. Esa es una cuestión que vamos a hablar con Fernando”.

Sin querer entrometerse en la acción que Rapallini sancionó como una doble amonestación, el Director de Arbitraje prefirió ponderar la actuación del árbitro del Superclásico.

“Fue el Superclásico menos polémico de los últimos 10 años. No tuvimos que andar revisando ni justificando jugadas polémicas dentro de las áreas. Me parece que eso es positivo y no estamos con una discusión grande hoy en día”, cerró Beligoy.