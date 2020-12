A menos de una semana después de que la Unión Europea (UE) autorizara el uso de la vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNTech, Europa comenzó hoy la campaña de vacunación contra el Covid-19 en ancianos y personal científico y sanitario.

A partir de mañana, se extenderá la inoculación de las primeras dosis, con lo que se abre la puerta a la esperanza de derrotar a la peor pandemia en lo que va de siglo XXI.

”Un privilegio que esperamos que llegue a los demás”, definieron algunas de las primeras personas en recibir la vacuna de Pfizer/BioNtech, en medio de una gran expectativa, cuando el Viejo Continente vive fuertes restricciones a la movilidad debido al alto número de contagios y decesos, que se endurecieron en la previa a las Fiestas.

”Un día histórico para empezar el retorno a la normalidad”, coincidieron varios políticos, en un escenario en el que es pronto bajar la guardia y en el que no se puede cantar victoria en la batalla contra el virus.

Araceli Rosario Hidalgo Sánchez, una mujer de 96 años, fue la primera persona inoculada en España y hubo tres privilegiados del sector sanitario en Italia. Pero la nota de color la dio Alemania, donde el sábado hubo una adelantada de 101 años en la campaña contra el Covid-19.

Araceli Rosario Hidalgo Sánchez, la primera anciana española en recibir la Pfizer tiene 96 años.

En Italia, el país europeo con mayor número de muertos (más de 71.000), la vacunación generalizada comenzará el 8 de enero, fecha en la que llegarán al país 470.000 dosis por semana. El Estado ya administró sus tres primeras vacunas al personal sanitario del hospital Lazaro Spallanzani de Roma.

En Francia, Mauricette, una asistente de hogar de 78 años, fue la primera en recibir la primera dosis. “Estoy emocionada, es un honor”, aseguró, entre lágrimas, la anciana, residente en un centro de Sevran, a las afueras de París.

Por su parte, Bélgica empezará su campaña de vacunación mañana, al igual que Luxemburgo, mientras que Países Bajos lo hará el 4 de enero.

En Polonia fue una enfermera la primera vacunada en un centro asistencial por el ministerio del Interior en Varsovia. En Croacia lo fue una mujer de 81 años, residente en el hogar de ancianos Tresnjevka en Zagreb, quien declaró felizmente: “La vacuna ha llegado antes de lo que esperábamos y ahora todos deberíamos aceptar dárnosla por nuestros amigos, nuestras familias y nosotros mismos”. En Eslovenia, la vacunación empezó en los hogares de la tercera edad.

Antes de la UE, otros países empezaron a vacunar contra el coronavirus, comenzando por China, que aplicó las primeras inyecciones. AP

Antes de la UE, otros países empezaron a vacunar contra el coronavirus, comenzando por China, que aplicó las primeras inyecciones. En diciembre, le siguieron Rusia, los Estados Unidos, Canadá, Suiza, México, Costa Rica y Chile.

Paralelamente a la vacunación, cada vez más países detectan casos de la nueva cepa del coronavirus, descubierta inicialmente en el Reino Unido. Canadá, Italia, Suecia, España y Japón notificaron en las últimas horas infecciones de esta variante, después de Francia, Alemania, Líbano y Dinamarca.

Según un estudio de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, la escuela londinense de medicina tropical e higiene, esta nueva variante es entre “un 50% a un 74%” más contagiosa”, por lo que se teme que 2021 depare más hospitalizaciones y decesos por Covid-19 que 2020, si no se toman medidas al respecto.