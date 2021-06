Esteban Andrada confirmó su salida de Boca para pasar al Monterrey de México. En F90, el programa de Sebastián Vignolo, habló sobre sus sentimientos encontrados en el “Xeneize”.

Lo primero que trasladó Andrada fue su mezcla de emociones. “Por un lado estoy triste, por un lado estoy contento”, comentó.

“Quiero agradecerle a toda la gente que cuando salía a la cancha me ovacionaba. Esta institución es la más grande del mundo. Me llevo esa sensación cuando salía a la cancha”, comentó el arquero.

“Salir a la Bombonera y que me ovacionen es lo mejor que me pasó en la vida. Sabía que estaba en el club más grande del mundo. Es lo mejor que me pasó en la vida”, relató Andrada.

Su paso al Monterrey será su primera oportunidad fuera de Argentina.

“Es un desafío importante para mi carrera, nunca estuve en el exterior. En su momento manifesté el tema económico. Boca se portó de maravilla conmigo, no dudó en prestarme la plata para mi casa. Hoy le devuelvo a Boca lo que me dio”, dijo sobre su contratación en México y la parte de su pase que deberá devolverle al club.

Andrada deberá pagarle cerca de un millón de dólares a Boca, así como quedó firmado en su renovación en 2019.

Esteban Andrada contó que le gustaría volver a Boca en el futuro

Fueron tres años maravillosos en Boca, necesitaba un cambio de aire porque tenía la sensación de ayudar a la familia también.