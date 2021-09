Desde el viernes pasado, El Mall, un parque nacional ubicado en el centro de Washington, se convirtió en un monumento al aire libre para homenajear a las víctimas del Covid-19, representadas en más de 600 mil banderas blancas por cada fallecido en Estados Unidos.

El homenaje a las víctimas de Covid-19 en Washington (EFE) EFE

El silencio abunda en la zona ubicada alrededor del monumento a George Washington, el obelisco del centro de la capital estadounidense, junto al que se encuentran las miles de banderas de la muestra artística: “In America: Remember” de la artista Suzanne Brennan.

El homenaje en Washington a los fallecidos por Coronavirus (REUTERS) REUTERS

Cerca del lugar hay puestos habilitados por la organización para que todo aquel que quiera escribir una dedicatoria sobre una bandera pueda hacerlo. También se puede hacer de forma online a través de la página web de la exposición. De esta forma, familiares y amigos de víctimas del Covid-19 tienen un espacio donde honrar a sus seres queridos.

Monumentos y homenajes a las víctimas por Covid-19 en Argentina

Mientras tanto, en lo que respecta a homenajes por los fallecidos por Covid-19 en la Argentina, el presidente Alberto Fernández realizó uno en junio en un acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK) junto a representantes de distintos credos religiosos y de trabajadores esenciales.

Estuvieron presentes casi todos los gobernadores y la primera dama, Fabiola Yáñez, Fernández acompañado por unos niños encendieron 24 velas en homenaje a las víctimas del coronavirus en las 24 provincias argentinas, y luego se realizó un minuto de silencio.

A su vez, los familiares de personas fallecidas como consecuencia del coronavirus decidieron realizar una serie de homenajes en la Plaza de Mayo, donde colocaron piedras que llevaban el nombre de sus seres queridos.

La primera “Marcha de las piedras” se hizo el 16 de agosto pasado, convocada por los ciudadanos en las redes sociales, a la que asistieron quienes no pudieron despedir a sus muertos o acompañar a sus seres queridos en sus últimos momentos debido a las restricciones sanitarias que impedían acercarse, viajar dentro del país o realizar ceremonias fúnebres.

Marcha de las Piedras (Clarín)

Las personas depositaron una piedra frente a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, en la residencia presidencial de Olivos, y también en lugares emblemáticos del interior del país.

Polémica en torno al homenaje

Esa noche, las piedras -de distintos tamaños y formatos, con los nombres de las víctimas, la fecha y lugar del deceso, corazones y banderas argentinas- fueron recogidas y colocadas dentro de la Casa Rosada con el fin de construir “un espacio de memoria”, según indicaron voceros oficiales.

El 4 de septiembre, las personas asistieron a la segunda marcha de las piedras con el reclamo de que las piedras permanezcan en el lugar donde fueron colocadas, en un monumento de acceso público en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.

Las piedras dejadas ayer en la Plaza de Mayo están adentro de la Rosada. (Sala de Periodistas de la Casa Rosada) La Voz

Por estas horas, Daniel Gollan, ex ministro de Salud de la Nación y candidato a diputado por el Frente de Todos, soltó una polémica declaración al referirse a las fotos del festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la residencia presidencial de Olivos, incumpliendo las propias reglas del Ejecutivo.

“Con un poco más de platita en el bolsillo serían otra cosa, no hubieran molestado tanto”, consideró Gollan, quien no solo subestimó el voto de los ciudadanos bonaerenses que no eligieron renovar su confianza en el oficialismo el pasado 12 de septiembre, sino que tampoco tuvo en cuenta a las 115 mil personas que perdieron la vida durante estos últimos dos años a causa de la pandemia.