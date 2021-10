El 8 de noviembre, Estados Unidos hará entrar en vigencia las restricciones que impuso para ingresar al país. En dos semanas aquellas personas que quieran ingresar al país norteamericano deberán tener el esquema completo de vacunación.

///Mirá también: Estados Unidos confirmó que abrirá sus fronteras desde el 8 de noviembre

También indicaron que habrá excepciones para menores de 17 años, los ciudadanos de alrededor de 50 países que tienen tasas de vacunación inferior al 10% y para aquellos que tengan razones de emergencia o humanitarias. Asimismo, como se indicó la semana pasada, reafirmaron que permitirán el ingreso de viajeros que hayan recibido combinación de vacunas.

Se podrá ingresar con el esquema completo de vacunación.

Según señaló una fuente del Gobierno de Joe Biden, en el marco de la apertura de fronteras, los Estados Unidos modificarán los requisitos para ingresar al país. “Si estás completamente vacunado, tendrás la posibilidad de hacerte el test tres días antes del vuelo, mientras que los no vacunados deberán haberlo realizado inmediatamente antes” de embarcarse.

Al mismo tiempo, indicaron que los extranjeros que hayan recibido el esquema completo de vacunación tendrán que, además de presentar el test negativo, mostrar su certificado de vacunación. En tanto que los ciudadanos y residentes permanentes norteamericanos que no estén vacunados deberán presentar el resultado negativo de un test realizado hasta un día antes del viaje y los no permanentes no vacunados no podrán volver a ingresar al país.

Las excepciones para entrar a Estados Unidos

Desde el 8 de noviembre habrá “excepciones muy limitadas” como “participantes de ensayos de vacunas contra el Coronavirus y los que necesitan viajar por razones de emergencia o humanitarias”. Los últimos deberán presentar “una carta emitida por el Gobierno de Estados Unidos” que certifique la necesidad.

Podrán ingresar también aquellos visados que no sean de clase “turista” y que arriben al país del norte “con una disponibilidad de vacunas muy baja”. Se trataría de “unos 50 países” que tienen una “tasa total de vacunación menor al 10%”. Si se quedan por más de 60 días, deberán comprometerse a ser vacunados en el país.

Los menores de 17 años podrán ingresar sin vacunarse, pero deberán presentar un test realizado el día anterior a embarcar.

Los menores de 17 años que no estén vacunados podrán ingresar a Estados Unidos si están acompañados por un adulto vacunado con el esquema completo. El adulto deberá presentar un test negativo realizado tres días antes del viaje y el menor, si está acompañado o no, tendrá que realizarse la prueba diagnóstica un día antes de subirse al avión.

En tanto, todavía resta conocerse cuáles serán los requisitos que impondrá el Gobierno de los Estados Unidos para el ingreso terrestre de los denominados viajeros “no esenciales”, los cuales pisen suelo norteamericano provenientes de México y Canadá. Los requisitos también entran en vigencia el próximo 8 de noviembre y se estima que serán muy “similares” a los implementados para el ingreso aéreo, según informaron.

Vacunas aprobadas para ingresar a Estados Unidos

Estados Unidos permitirá el ingreso a su país a aquellas personas que tengan completo el esquema de vacunación e incluso permitirá que tengan el esquema combinado, siempre y cuando esas vacunas estén aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las vacunas tendrán que ser las aprobadas por la OMS y/o la FDA. (AP)

Las líneas aéreas deberán confirmar que los vacunados con dos dosis cuenten con las inmunizaciones avaladas por la OMS o la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Cabe destacar que la Sputnik V no está aún autorizada por ninguno de los dos organismos y aún se desconoce cuando se la autorizará.

Las vacunas aprobadas: