River tiene que afrontar este miércoles su partido contra Independiente Santa Fe, por la Copa Libertadores, en medio de una explosión interna de casos de coronavirus. Tal es la cantidad de infectados que no llega a formar un equipo titular y, finalmente, Enzo Pérez, que se lesionó en el último Superclásico, no se recuperará y no podrá estar a disposición de Marcelo Gallardo.

El mediocampista de River salió por una contractura en el isquiotibial derecho en el entretiempo del encuentro contra Boca, en el cual su equipo cayó por 4 a 2 en la tanda de los penales y quedó eliminado de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El lunes se especuló con que el ex mundialista con la Selección Argentina pudiera ocupar el rol de arquero frente a los colombianos, ya que River solo dispone de 10 futbolistas para el duelo y ninguno de ellos es portero. A pesar de que el puesto exige menos al músculo que si tuviera que hacerse cargo de la mitad de la cancha, este martes los médicos de River le dijeron que no podrá arriesgar.

De esta manera, el “Muñeco” deberá ingeniárselas con lo que tiene. En la noche de este lunes, el club emitió un comunicado en el que expresó que se presentará a jugar “con lo que tiene” y le hizo un pedido explícito a la Conmebol para que le permitiera subir al plantel profesional a dos arqueros juveniles, uno de ellos Alan Díaz, quien fue la figura en los 90 minutos del Superclásico.

Alan Díaz tuvo un gran debut en River. (EFE)

A la vez, otro que está lesionado y no tiene Covid-19, es Javier Pinola. El defensor sufrió una fractura en su antebrazo derecho hace algunos meses. En el club intentará adelantar los estudios que tenía para finales de esta semana y corroborar si puede estar presente ante Independiente. En caso de que sea favorable el resultado, ahí sí Gallardo tendría 11 jugadores.

Al momento, sin respuestas de la Comebol, River dispone de estos futbolistas: Jonatan Maidana, Héctor Martínez, Fabrizio Angileri, Milton Casco, Jorge Carrascal, Agustín Fontana, José Paradela, Julián Alvarez, Tomás Lecanda y Felipe Peña Biafore (estos últimos dos no debutaron en Primera).

Rodolfo D’Onofrio habló y dijo que River se presentará a jugar

Tal es el drama que se vive en River que muchos pensaron en que el “Millonario” no se presentaría a jugar el partido ante Independiente Santa Fe. Sin embargo, el presidente del club, Rodolfo D’Onofrio aseguró que sí lo harán.

“Mañana vamos a competir, pero lo lógico es no jugar. Vamos a cumplir con el reglamento porque las sanciones serían severas. Jamás pensamos en no jugar”, aseguró el mandamás en diálogo con Radio Mitre.

Rodolfo D'Onofrio y Marcelo Gallardo (Foto: web)

Según el reglamento, si un equipo no se presenta a jugar su partido, puede someterse a sanciones, a menos que no llegue a completar un plantel de siete jugadores. En tal caso, se le daría el encuentro como perdido por 3 a 0, pero no correría riesgo de eliminación por su ausentismo.

De lo contrario, River, como posee 10 profesionales en su lista -tenía 32 cuando Conmebol permitió que sea de 50 por el contexto de pandemia- deberá jugar. “Es una ridiculez, pero no hay que exponerse a las sanciones”, lanzó Rodolfo.

Luego, aseguró que “si tenemos que poner a un jugador en el arco, será así” y dijo que ese bien podría ser el lateral Casco.