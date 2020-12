A raíz de la decisión que tomó un juez subrogante para habilitar a Cristina Fernández a cobrar dos pensiones honorificas, Elisa Carrió arremetió contra la vicepresidenta calificándola de “sin moral y sin vergüenza”. Las pensiones serán como ex presidenta de la Nación y una segunda como viuda del ex mandatario Néstor Kirchner. El magistrado también hizo lugar al reclamo de la vicepresidenta para no pagar impuesto a las Ganancias y le concedió el cobro de intereses retroactivos.

La líder de la Coalición Cívica expresó en su cuenta de Instagram: “Sin moral y sin vergüenza la vicepresidenta cobra dos subsidios con el equivalente a 800.000 pesos mas el sueldo y los privilegios de vicepresidente de la nación, mientras empobrece nuevamente a los jubilados. ¿Si esto no es fascismo el fascismo donde está?”.

Carrió aseguró que la nueva formula de movilidad jubilatoria impulsada por el oficialismo y sancionada en Diputados es perjudicial, ya que no toma en cuenta los aumentos en los haberes. La actualización resulta en un 50% por la recaudación de la ANSeS y en otro 50% por la variación salarial, surgida del porcentaje más alto entre el medido por el INDEC y el índice RIPTE que elabora el Ministerio de Trabajo.

Luego de una larga disputa en los tribunales, el juez federal Ezequiel Pérez Nami autorizó este martes a la vicepresidenta a cobrar dos pensiones honoríficas, una como ex presidenta y la otra como viuda del ex mandatario Néstor Kirchner. Además le concedió el reclamo para no pagar Ganancias y el cobro de intereses retroactivos.

En su fallo, el magistrado decretó la nulidad de las “Resoluciones RESOL-2016-1768-E-APN-MDS y RESOL-2017-1-APN del Ministerio de Desarrollo Social”. Los documentos obligaban a la expresidenta a optar por una de las dos pensiones honoríficas, que en su conjunto superan los $800.000 mensuales.

El juez también habilitó a Cristina Fernández a no pagar Ganancias y le dio a la ANSeS un plazo de 30 días para restituirle a la vicepresidenta la Asignación Mensual Vitalicia suspendida durante la gestión de Mauricio Macri. Por último, ordenó que a Cristina Kirchner le abonen los intereses correspondientes “desde que cada suma fue retenida, hasta el efectivo pago”.