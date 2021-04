La exgobernadora bonaerense y vicejefa de gobierno porteño María Eugenia Vidal apareció públicamente para hablar sobre el lanzamiento de su libro “Mi Camino” y aún no ha confirmado si será o no candidata este año y en ese caso en qué distrito, aunque sugiere sus aspiraciones presidenciales hacia 2023.

“Yo quiero transformar el país y el lugar que vaya a ocupar lo va a definir la gente”, declaró en una entrevista con diario “Clarín” y aprovechó para repasar la autocrítica sobre su gestión y las diferencias con Mauricio Macri en materia económica, uno de los puntos esenciales de su derrota en 2019.

María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires. (Pedro Castillo / Archivo) Pedro Castillo

Con respecto al silencio que mantuvo todo este año, sostuvo que “fue silencio público, en privado seguí haciendo política. Apenas empezó la pandemia me puse a disposición de los intendentes y de Horacio. Y trabajé en todas las iniciativas solidarias que pude porque me parecía que era y sigue siendo un momento para poner el hombro. Con lo cual activa en política me sentí, lo que no hice fue un posicionamiento público porque sentía que había que respetar el resultado electoral”.

Vidal se metió también en el conflicto por las clases presenciales entre Fernández y Rodríguez Larreta, y opinó que “es el Presidente el que tiene que retomar esa dirección y volver a reunir al gobernador y al jefe de Gobierno, entendiendo que la pandemia no puede estar sujeta a disputas políticas”.

ESCUELA. Expertos creen que las escuelas deben seguir abiertas, salvo que los casos exploten. (La Voz) La Voz del

“Hoy nuevamente hay problemas más graves de los que había. La inseguridad está creciendo en la Provincia. La inflación, con el 4,8% que se anunció, eso no hay argentino que no lo sienta. Un salario promedio no puede hacer frente a un alquiler, a los servicios y al supermercado”, explicó al referirse a la gestión de Kicillof en la Provincia.

Para aclarar su postura a la candidatura presidencial, remarcó Vidal: “Yo quiero transformar el país. El lugar que vaya a ocupar lo va a definir la gente. A veces algunos creen que los candidatos los define una mesa política, una cumbre partidaria, otro candidato. En marzo de 2023 veremos qué es lo que la gente nos demanda, en ese momento daremos el debate. Falta mucho, yo estoy más preocupada en qué puedo aportar hoy para que a este Gobierno le vaya mejor, porque así le va a dar respuestas a la gente”.

Posibles candidatos de Juntos por el Cambio

Con respecto a su partido y a la proyección de futuros candidatos, afirmó que “Juntos por el Cambio ha crecido muchísimo y tiene muchos liderazgos. En los tres espacios políticos. Lilita en la Coalición Cívica, Alfredo Cornejo y Mario Negri del radicalismo. Entre nosotros Horacio, el propio Mauricio si quisiera volver a ser presidente. Hay muchas personas que tienen conocimiento nacional y que han tenido una experiencia de gestión y de trayectoria política. Martín Lousteau también”.

Mario Negri es pieza clave en la estructura de Juntos por el Cambio en Diputados. (Federico López Claro)

Al referirse a Mauricio Macri, sostuvo: “El lugar que ocupe lo va a decidir él y luego va a decidir la gente si lo quiere acompañar, como pasa siempre”. Y en relación a su interés por ser jefa de Gobierno de la Ciudad, reflexionó que su prioridad actual es trabajar y hacer lo mejor para la gente.

El lugar de la grieta política

Un punto aparte lo marcó su referencia a la grieta política que marca la actualidad del país: “Unidad no es unanimidad ni es uniformidad. Yo tengo una posición tomada y sé dónde quiero estar parada haciendo política. En la Argentina las transformaciones que hacen falta son tan profundas que pensar que lo va a resolver una sola persona y un solo equipo es no dimensionar el problema. Necesitamos ponernos de acuerdo sobre algunas cosas básicas para que lo que hagamos perdure en el tiempo”, sostuvo Vidal.

Sobre Cristina, dijo que “es una vicepresidente con mucho poder. Por las decisiones que toma, por los lugares que ocupa. De todas maneras nunca dudé que Fernández y Fernández eran lo mismo. Los hechos han sido elocuentes”.

Telam, Buenos Aires, 10 de diciembre de 2019: Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner saludan a los asistentes a la Plaza de Mayo. Foto: Telam LVI | la voz

También repasó la autocrítica a su gestión, al recordar: “Creo que me alejé de la gente en el conflicto docente. Eso fue un error, no importa quién tenía razón. También fui parte y soy parte de un equipo y un proyecto al que acompañé, sostuve y sostengo. Y eso fue mi prioridad en un momento de mucha crisis económica en la Argentina. Pero sí tengo una autocrítica en que muchas de las diferencias que tenía sobre la política económica tendría que haberlas puesto más a la luz”.