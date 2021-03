El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, adelantó este domingo que las jubilaciones o pensiones de los ex presidentes y ex vicepresidentes deberán pagar el impuesto a las Ganancias. En esta situación se encuentra Cristina Kirchner.

“Es una modificación de la diputada Carla Carrizo e incorporada por el presidente de la Cámara de Diputados a la ley”, explicó.

En la votación en particular del proyecto de Ganancias se incorporó como ganancia de la cuarta categoría “las Asignaciones mensuales y vitalicias de Presidentes y Vicepresidentes de la Nación dispuestas por la ley 24.018”.

Carrizo declaró a diario ”Clarín” que “lo que ayudo a la negociación de incluirlo es que la semana pasada la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que ella sí quería pagar este impuesto, la propuesta fue, es loable y se celebra esa posición individual pero es mejor que no quede como una opción individual sino que avancemos hacia la equidad y hacia un cambio de enfoque de una asignación que debe generar prestigio y no privilegio; y se avanzó”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. (Foto de archivo: AFP)

Este agregado pone fin a la controversia sobre si esas asignaciones están alcanzadas o no por el impuesto a las Ganancias. No obstante, continúa la discusión sobre si le corresponde cobrar ambas asignaciones o solo la que tiene como ex presidenta.

Cristina Fernández

La actual vicepresidenta cobra una jubilación vitalicia como ex presidenta y una pensión por ser viuda de un ex Presidente. Y esas asignaciones estaban exentas del pago de Ganancias ya que la ley 24.018 equipara estas asignaciones a las remuneraciones de los jueces de la Corte Suprema, que están eximidas del pago de este impuesto.