La dirigente de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, apuntó en duros términos contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y aseguró que “lo que cobra de jubilaciones es una vergüenza nacional”. Se calcula que la exmandataria gana alrededor de 21.000 dólares mensuales por ser expresidenta y por viudez.

Además, cuestionó el plan de vacunación del gobierno de Alberto Fernández al considerar que es un “desastre”. Lo relacionó con las próximas elecciones. “Creer que vacunando van a conseguir más votos es la peor forma y más perversa de tratar una pandemia”, expresó en declaraciones a Radio Mitre.

En ese sentido, arremetió contra el uso de militantes de La Cámpora en los centros de vacunación y afirmó que “le quita seriedad” al proceso. “Es igual a Maduro que parece que una vacuna es un voto”, lanzó.

La exdiputada sostuvo que en la Ciudad de Buenos Aires se “manejó mas seriamente la cuestión de la salud” y elogió la gestión del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, “que hizo una gestión extraordinaria”. Sin embargo, opinó que la buena respuesta de la Ciudad “se vio desdibujada por el manejo del tema en la provincia de Buenos Aires”.

Por otro lado, Carrió renovó sus críticas hacia la vacuna rusa Sputnik-V y remarcó que no se aplicará el fármaco hasta no estar “totalmente segura”. “No tengo confianza en la vacuna y creo que nadie la tiene. No tengo por qué ponerme una vacuna sobre la cual no tengo información. Soy altamente vulnerable y no me puedo arriesgar”, relató.

Se refirió, además, al proceso eleccionario y destacó la “unidad” que está logrando Juntos por el Cambio. “Lo importante es que estamos logrando un cambio de unidad muy fuerte”, detalló. Asimismo, elogió al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, a quien caratuló como “un candidato presidencial”.

Al ser consultada sobre su rol en las urnas, adelantó que “eso se va a decidir después”, aunque aclaró que se ofreció a ser candidata o gobernadora, de ser necesario. Así y todo, comentó que está dispuesta a acompañar a otro postulante que tenga mejores chances “o pueda hacer una mejor campaña”, ya que ella está muy pendiente de cuidar su salud.

“Hoy estoy trabajando con todos: con Patricia Bullrich, Mario Negri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta. No me meto con las cuestiones internas”, cerró.