El Turco García era una de las apuestas fuertes de “MasterChef Celebrity” entre los usuarios y un gran compañero de juego, por lo que su partida generó una gran tristeza en el estudio y en las redes. Su simpatía y la defensa de sus platos “a ultranza” lo reflejaban como uno de los preferidos de la competencia. Pero el domingo se convirtió en el octavo eliminado del certamen y no pudo contener sus lágrimas al conocer la decisión del jurado.

El mono de Kapanga y El turco García prepararon choripanes crudos. captura de pantalla

Se enfrentó en el final con el Mono de “Kapanga” y fue Donato de Santis el encargado de dar el veredicto final: “Ahora me siento un poco la voz del pueblo diciéndote que te quiero y te banco, y como el fútbol no te despidió como te corresponde, lo vamos a hacer nosotros: ‘hasta la próxima”, le dijo el chef al futbolista, y la emoción llenó todo el estudio.

“Yo simplemente sé que cada vez se me hacía más difícil. Me voy muy triste y…”, dijo García, sin poder completar la frase por el llanto y se quebró. “Yo hace 15 años estaba muerto en vida y ahora que me den la posibilidad de que… y todos mis compañeros que están acá…”, dijo el exfutbolista.

El programa se despidió de uno de los preferidos.

Respiró un breve tiempo y con un gesto de agradecimiento hacia todos, solo pudo pronunciar: “Gracias”. Los demás participantes, con gestos o palabras, demostraron lo mucho que sintieron su partida y la sorpresa por la decisión..

Claudio “Turco” García: “No es difícil si uno se propone salir de la droga”

“MasterChef me dejó una de las cosas más lindas de los últimos años, como aprender a querer a la cocina y aprendí a vivir, que es lo más importante”, finalizó el participante.