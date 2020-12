El París Saint-Germain (PSG) habría dado un volantazo inesperado. A la espera de la Navidad, el entrenador del club francés, Thomas Tuchel, habría sido despedido y estaría a punto de ser reemplazado por un exjugador del cuadro parisino, el argentino Mauricio Pochettino, según informaron los medios franceses RMC y L’Equipe y el diario alemán Bild.

En caso de confirmarse su destitución, Tuchel sería el segundo entrenador despedido durante una temporada en curso desde el comienzo de la era catarí (iniciada en 2011).

El técnico alemán, que en agosto se convirtió en el primer entrenador en conducir al PSG a la final de la Liga de Campeones, atraviesa un complejo inicio de temporada, lo que debilitó su posición.

Foto: AFP

Aunque el PSG no domina la Ligue 1 esta temporada, como en años previos, Tuchel guió al equipo hasta los octavos de final de la Liga de Campeones, donde se enfrentará al Barcelona, tras quedar primero de un grupo que incluyó al RB Leipzig y al Manchester United.

La clasificación para los octavos de final de la “Champions” sugirió su continuidad hasta el final de su contrato, que termina en junio de 2021. Pero el club habría decidido apartarlo, decepcionado con sus últimos comportamientos, para arrancar el 2021 con una nueva conducción.

El más reciente de sus actos que ofuscaron al conjunto parisino lo protagonizó con un medio germano, Sport1, que esta semana publicó una entrevista con él sin autorización del PSG.

Se espera que en las próximas horas haya un comunicado oficial, ya que los abogados de Tuchel estarían reunidos con los del club para acordar la desvinculación. Contactado por AFP, la entidad, que hasta ahora no realizó ningún anuncio formal, prefirió no hacer declaraciones al respecto. La última noticia publicada en su página web aplaude su triunfo del miércoles.

Mauricio Pochettino, el candidato a suceder a Tuchel, actualmente no tiene club, luego de dejar el Tottenham en la pasada temporada. Foto: Reuters.

Pochettino jugó como defensor del PSG entre 2001 y 2003. Actualmente, no tiene club, luego de haber dejado el Tottenham en la pasada temporada. Aunque vistió los colores del PSG como futbolista, el ex entrenador del Espanyol de Barcelona no pudo levantar trofeos. En aquel entonces, el club no pertenecía a un fondo qatarí que lo convirtió en uno de los más poderosos del Viejo Continente.

Su última experiencia en el fútbol inglés fue más que satisfactoria, según la crítica. Al frente del cuadro londinense durante cinco temporadas y media, logró conformar una escuadra competitiva con jóvenes talentosos como Harry Kane, Dele Alli, Kieran Trippier, Heung-Ming Son y Harry Winks, entre otros juveniles que ahora son codiciados en el mercado de pases. Incluso llegó a disputar la final de la Champions League 2018/19, cuando perdió 1 a 0 frente al Liverpool de Jürgen Klopp.