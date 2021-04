El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, admitió este miércoles que es fácil vulnerar el sistema para registrarse y acceder a una vacuna contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires. Estas declaraciones se dan luego del escándalo que involucra a una joven que recibió la primera dosis de Sputnik V en un hospital del municipio.

//Mirá también: Patricia Bullrich le respondió a Wado De Pedro: “Devolvé la plata, las vacunas y la dignidad”

“Lo más grave de este caso es que el sistema puede ser violado tan fácil y por cualquiera”, afirmó Menéndez en declaraciones a radio Continental.

Antonella Delmonte tiene 24 años y se vacunó el 9 de abril en el Hospital Héroes de Malvinas. Su mamá es empleada de la Municipalidad de Merlo y allegada a la familia del intendente. No obstante, Menéndez se despegó del asunto al señalar que la joven simuló ser empleada de un centro de estética.

“El sistema permitió que una persona haga una declaración jurada diciendo que es personal de salud y luego falsificar un recibo de sueldo o un contrato. Evidentemente eso hay que revisarlo. Esto no está en manos del municipio. Los municipios solo aportamos nuestra estructura para la campaña”, explicó.

Lo cierto es que este martes la joven fue denunciada por el Ministerio de Salud bonaerense por “averiguación de ilícito” en la Fiscalía 3 de Morón.

“Los máximos perjudicados somos nosotros, la institución y todo el proyecto y plan de vacunación que venimos desarrollando desde diciembre. Llevamos vacunadas 6800 personas y nunca nos pasó esto. Me parece que si alguien comete un ilícito sea sancionado con lo que corresponde”, dijo la directora del Hospital Provincial Héroes de Malvinas de Merlo, Graciela Bonfiglia, en diálogo con Infobae.

//Mirá también: La ANMAT autorizó la venta libre en farmacias de un test de COVID-19 rápido y económico

Y agregó: “Hay un error en el sistema, y el mismo ministro (de Salud bonaerense, Daniel Gollán) está trabajando para subsanarlo y nosotros vamos a colaborar. Esto nos indigna muchísimo, la madre no está vacunada y está muy angustiada con la situación, porque por un lado está la hija, que hizo una tremenda inconducta, y por otro lado tiene miedo de que yo la eche porque la hija se mandó una macana, y no me la voy a agarrar con ella”.

La joven de 24 años falsificó documentación y se dio la primera dosis de la Sputnik V. Foto: Gentileza

Delmonte es hija de Paula Daniela Palavecino, empleada del Municipio de Merlo, quien en sus redes sociales tiene fotos junto a Karina Menéndez, hermana del intendente Gustavo y secretaria de Desarrollo e Integración Social del Municipio.

“En este caso, nadie del municipio ha tenido nada que ver; yo mismo me contagié de coronavirus, dos veces, no estoy vacunado y he renunciado a la posibilidad de hacerlo por ser personal estratégico, considero que no tengo derecho a utilizar una vacuna porque soy una persona joven a pesar de estar expuesto”, completó el jefe comunal.