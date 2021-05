La Chabona abrió su corazón para contar el duro relato sobre la pérdida del embarazo de su primer hijo a causa de un trágico accidente.

“Fue en 2013, yo estaba embarazada de seis meses, tenía 20 años. Es re feo. La pérdida de un hijo es lo peor que te puede pasar”, comenzó diciendo la famosa influencer a Tomás Dente en Vino Para Vos.

El duro relato de la Chabona sobre la pérdida de su embarazo. (Foto: Captura de pantalla)

“Era mi primer hijo y me quise matar, me encerraba en mi pieza y me cortaba los brazos. Me gatillé con un fierro y no salieron los tiros. Me quería ir con él, no me importaba nada”, siguió.

La Chabona señaló las lágrimas tatuadas cerca de su ojo y expresó: “Tuve la pérdida de mi guachín, que está en el cielo. Por eso las lágrimas, ¿no ves las lágrimas que tengo tatuadas?”.

El trágico accidente que tuvo La Chabona

La influencer explicó que la pérdida de su embarazo de seis meses fue a causa de una pelea que se desencadenó por un accidente de tráfico. Es que las personas que estaban con ella en el auto quisieron iniciar una pelea y La Chabona terminó con un puntazo en la panza.

Años después de la pérdida de su primer hijo, la Chabona recibió a Junior. (Instagram/lachabona.loco)

“La muerte de un hijo es lo peor que te puede pasar. Iba a buscar una torta, iba con un chabón, y desgraciadamente me chocó un auto. Fue en San Pedro y me trasladaron a Pergamino. Ni vergüenza ni nada compa de las cicatrices”, aseguró.

La Chabona mostró la cicatriz que le quedó a causa de la pelea y aseguró que aunque le han planteado quitarlas, ella prefiere no hacerlo: “Son los golpes de la vida. A mí me encantan las cicatrices, es mi cuerpo, y las amo porque es por mi hijo”.