Un video publicado por la tiktoker conocida como “La Chabona”, en el que mostró a sus seguidores una reunión con amigos, donde se encontraba Hernán Coronel, conocido por ser el líder de la banda de cumbia “Mala Fama”, se hizo viral.

//Mirá también: Hernán Coronel de Mala Fama pidió “armar un sindicato de grupos de cumbia”

Las imágenes generaron repudio en las redes sociales, ya que varios usuarios de las redes sociales lo señalaron de manosear a una de sus nietas.

El video de Hernán de Mala Fama con su nieta Captura

El cantante decidió romper el silencio y hacer un descargo en el programa El run run del espectáculo, donde aseguró: “No hay nada que aclarar, si ven el video todo lo que pasó ahí es un acto de amor y de paciencia”.

“A esa niña yo no la estaba manoseando, a esa niña yo la crio desde que nació y es mi mayor orgullo. Lo mejor que hice en mi vida fue cuidar, amar y protegerla porque yo toda la vida voy a estar”, continuó.

Sobre las imágenes que se hicieron virales en el fin de semana, el cantante explicó: “La nena quería estar conmigo y me decía ‘Mala Fama quiero estar con vos’ y yo le decía ‘andá que estamos fumando’, pero ante la insistencia apagué el cigarrillo, la senté en mis piernas y estuvimos como una hora hablando. En un momento filmaron ese video cuando yo la estaba abrazando”.

Mala fama junto a la chabona. (Instagram/lachabonaok_)

“El tiempo que me quede de mi vida, aparte de seguir amando y cuidando a mis nietas porque las cuido y las crio yo, me voy a encargar de que los maliciosos que están haciendo esto se arrepientan”, agregó molesto.

“Yo no me merezco esto, mi gente no se merece esto y están hablando de malicia porque nunca vinieron a mi casa, no me conocen y tampoco saben la historia que yo tengo con mis nietas y con mi gente”, sostuvo.

“La Chabona” defendió a Hernán Coronel

La Chabona compartió a través de sus redes sociales un video donde defiende a Hernán Coronel: “En ningún momento el chabón se zarpó o manoseó a su nieta”.

//Mirá también: Hernán Mala Fama cenó sin zapatillas en medio de un programa y la foto se volvió viral

La chabona defendió a Hernán. (Instagram/lachabonaok_)

“Había una banda de pibitos y el chabón le mostraba cariño como cualquiera. En ningún momento la manoseó, la tocó ni nada de eso”, aseguró.