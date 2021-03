A dos años de la separación de Julieta Prandi y Claudio Contardi, las difícil situación que vive la modelo no para. Por esa razón, la también conductora decidió brindar una entrevista a Telenoche, el noticiero de ElTrece, en la que dio un testimonio detallado de la violencia que aún sufre por parte de quien fuera su pareja y es padre de sus hijos Mateo y Rocco.

“Estuve desamparada por la Justicia y decidí salir a hablar”, contó en diálogo con Diego Leuco. Sobre su relato, Julieta Prandi expuso uno de los momentos más complicados del abuso que recibió por parte de Contardi tras firmar su divorcio.

“Llegado diciembre de 2019, cuando ya había tramitado el divorcio, un viernes me desaparece el celular y el documento. Yo estaba incomunicada en mi casa. Llegó fin de año y yo vivía presa en mi casa. Un día me dijo: ‘Vos no vas a cumplir más años, vos vas a recibir una corona (fúnebre)’”, relató la modelo.

“No hay una medida de suspensión de régimen, no hay una perimetral, ni siquiera mis hijos fueron escuchados y por eso recusamos al juez”, agregó. “Es una carga emocional, física, mental, anímica. Son muchos días de dormir poco y de pensar mucho. Y sobre todo de esperar. Ya son dos años en el mismo lugar. Al principio, esperaba que todo lo que se me robó, todo el sufrimiento, me lo reconociera la Justicia. Pero desde agosto del año pasado a esta parte lo que espero es que mis hijos sean escuchados y que la Justicia deje de mirar a otro lado y los proteja”.

Julieta Prandi decidió separarse del padre de sus hijos en febrero de 2019. (Instagram)

“Hay cosas que pasaron en esa casa que no voy a contar por la integridad de mis hijos. Mateo no quiere verlo, le tiene miedo. Ya tuvo una crisis nerviosa en el colegio cuando yo me enteré de que el juez no había suspendido el régimen de visitas y no me concedían la perimetral que pedí. Él le decía a la directora de la escuela: ‘No me quiero ir con mi papá’”, explicó Julieta Prandi.

Sobre la situación de sus hijos con Contardi, la modelo contó: “Yo me fui en febrero de 2019, pasaron ocho o nueve meses hasta que Mateo habla. Ahí me entero que desde que yo me había ido y él había metido en mi casa a una mujer, Cinthia, que es su pareja, pero que mis hijos tenían que decirme que era la niñera. Esa mujer a su vez tiene una hija de 12 o 13 años, que dormía con mi hijo en la misma cama, y a Rocco, el más chiquito, lo metían en la cama matrimonial entre él y su novia. Cuando hablaban por teléfono no podían decirme lo que estaba sucediendo y, por supuesto, el padre digitaba lo que tenían que decir. En la casa, tenían que referirse a mí como ´la putita´”.

Julieta Prandi contó su calvario en diálogo con Diego Leuco. (Instagram)

Prandi aseguró que ser reconocida ha sido una ayuda para no ser un número más, pero que espera que su caso sirva para otras mujeres que atraviesan lo mismo: “Creo que el poder que me dio ser una figura pública y tener un micrófono, es mi seguro de vida. Si no hubiese sido público el caso y vos no supieras de mi existencia, o todos los que están viendo esta entrevista, soy un número más”.