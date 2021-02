Ninguna madre tolera que sus hijos vivan situaciones molestas. Y esto fue lo que le sucedió a Julieta Prandi, quien muy enfurecida, apuntó contra su exmarido, Claudio Contardi, por haber dejado a Mateo (10) y Rocco (5) en la vereda de su casa como “dos paquetes de basura”.

“Yo no saldría a hablar si no fuera que estamos hace dos años en el mismo punto de una batalla desigual, y con un machismo enorme dentro de la Justicia. Y en las dos oportunidades que salí a hablar fue cuando me tocó a mis hijos”, explicó la modelo en “Nosotros a la mañana” (El Trece).

Julieta Prandi: "Hay un machismo enorme dentro de la Justicia”.

“Tenemos un régimen donde lunes y martes mis hijos están conmigo; miércoles y jueves, con el padre; y viernes, sábado y domingo son alternados. En ese alternado en este fin de semana que pasó, le tocaba a él”, relató Julieta Prandi.

Y continuó: “Él decidió el viernes a las doce traerlos de prepo y como no había nadie en casa porque no los esperaba, yo estaba trabajando y Pao, que es quien me ayuda, llega a la una y media, estuvo patrullando la casa y cuando la vio aparecer en la vereda, le dijo: ‘Yo te los dejo’. ‘No, pero no es el día, la madre está trabajando’, y se los dejó ahí en la vereda como dos paquetes de basura y se mandó a mudar. Mis hijos encima tuvieron que ir a la comisaría porque Pao tuvo que hacer la denuncia por lo que había pasado, así que todo es un disparate que no termina más”.

Julieta Prandi es madre de dos chicos: Mateo, que tiene 10 años y Rocco, de 5.

Además, la conductora contó que el año pasado vivió una serie de hechos desafortunados con su exmarido. “Mis hijos tenían que convivir y dormir en la cama con la nueva pareja del padre”, relató. Y añadió: “Cuando hablábamos por teléfono, les digitaba lo que me tenían que decir, mintiéndome con un montón de situaciones”.