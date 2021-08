Lionel Messi fue presentado en el PSG y como parte del “Media day” tuvo que atender a varios medios que le podían hacer solamente tres preguntas. Ibai Llanos, el famoso streamer español, fue uno de los afortunados en poder charlar a solas con el rosarino de 34 años.

//Mirá también: Delirio de los diarios franceses al tener a Lionel Messi en sus portadas: “Un sueño”

La Pulga apareció en Twitch por primera vez de la mano de Ibai. Días atrás, cenaron en la casa del argentino en Casteldelfels en lo que fue su despedida de Barcelona junto al Kun Agüero, Sergio Busquets, Coscu, entre otros.

La transmisión en vivo mediante la plataforma llegó a los 312 mil espectadores que vieron la pequeña charla entre el jugador y el streamer, que se refirieron al encuentro que tuvieron, del cual el español había dado detalles en una transmisión al día siguiente.

Messi le confesó a Ibai que estaba “todo transpirado” por el traje y “cansado, ya con ganas de empezar a entrenar”. También dijo desde que llegó “te llevan de un lado a otro y no parás”. El argentino no dio abasto en las últimas horas: “No sé cuántas entrevistas hice ya, una atrás de la otra. Pero fue lindo también, ayer sobretodo”.

“No sé si comés mucho o no, pero ese día no comiste nada, no sé si fueron los nervios o qué”, lo chicaneó el reciente fichaje del PSG hablando de la cena en la que invitó a Ibai.

El streamer quiso demostrar a sus seguidores que no se había colado en la cena de Messi: “Cuéntales que es verdad que nos invitaste”. “Si, ¿por qué?”, le respondió Leo.

“En realidad, estaba el Kun ahí y yo había hablado con Coscu antes... Si ustedes cuentan todo después...”, soltó entre risas Messi. Y siguió: “Había hablado con él que nos íbamos a ver y antes de que se vaya le dije al Kun: ‘Traelos’”.

Ibai Llanos, uno de los invitados, en la última cena de Messi en Barcelona. Redes

El streamer se puso muy nervioso cuando el jugador de 34 años le iba a autografiar camisetas pero no le dieron un marcador que hiciera la firma visible. Finalmente pudieron encontrar un fibrón más claro que dejara ver el gancho de Messi.

“¿Te pongo el pecho?”, le preguntó el español en broma, para que Leo apoye la camiseta. Pero el argentino le dijo que con estirarla alcanzaba.

“Tirá fuerte te dije”, le insistió Messi a Ibai y luego le preguntó: “¿Cuánta gente hay ahora?”. A la respuesta de “300 mil personas”, le siguió el saludo a todos los espectadores.

//Mirá también: Lionel Messi habló como jugador del PSG: “Quiero ganar otra Champions”

“Es mi primera aparición en Twitch. No soy mucho de esto, no participo pero lo sigo, y les mando un saludo grande”, concluyó antes de sacarse el traje, vestirse de futbolista y salir nuevamente a la cancha y jugar con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

La chicana a Gustavo López

Ibai había sido criticado por Gustavo López quien aseguró no conocerlo. El streamer fue entrevistado por él en su programa y parecía que había quedado todo bien.

Sin embargo, hoy en el Parque de los Príncipes, el español no pudo evitar acordarse del periodista: “Gustavo López no está, no lo hemos visto”.

“No sabe nada y está al pedo en la casa todo el día con 16 millones de seguidores. ¿Quién es? ¿6 millones de seguidores tiene? ¿Y a mí qué me importa?”, había dicho el periodista en su programa de radio en abril. Las palabras llegaron a oídos del streamer quien hizo un fuerte descargo en Twitch.

“Gustavo no estés tan ardido, si Dybala no quiere ir contigo baja un poco de nivel”, señaló Ibai respondiendo a las críticas de López. Tras este ida y vuelta, el español apareció en el F360, el programa que conduce el periodista en ESPN.

Allí, entre indirectas y halagos, ambos aclararon las cosas pero quien salió más favorecido fue el streamer español que, al parecer, no se olvida de las declaraciones del periodista deportivo.