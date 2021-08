Lionel Messi fue presentado oficialmente como nuevo jugador del PSG y en su primera conferencia de prensa fue consultado por un tema que desvela al mundo del fútbol: cuándo jugará su primer partido oficial con la camiseta del París Saint-Germain.

Lejos de despejar los interrogantes, Messi no dio una fecha tentativa y aseguró que todo dependerá de cómo se sienta. “No sé cuando debutaré. Vengo de unas vacaciones, más de un mes parado. Ayer -este lunes- recién vi al técnico y a todo el cuerpo técnico. No lo sé, seguramente tendré que hacer una pretemporada solo, empezar a entrenarme bien y cuando esté preparado empezar a jugar. Ojalá sea lo antes posible porque quiero jugar, tengo muchas ganas, pero no sé, no puedo decir una fecha. A medida que vaya entrenando, cómo me vaya sintiendo y cuando el cuerpo técnico decida que es el momento, ahí estaré con muchas ganas”, expresó.

Cuándo vuelve a jugar el PSG de Lionel Messi

El sábado pasado, el conjunto que dirige Mauricio Pochettino debutó en la Ligue 1 con un triunfo por 2-1 ante el Troyes, como visitante.

Su segunda presentación en la liga de Francia será el próximo sábado 14 de agosto a las 16 -hora de Argentina-, en el Parque de los Príncipes, frente al Racing de Estrasburgo. Todo parece indicar que Messi no jugará ese partido, aunque aún no hay nada oficial.

El viernes 20 de agosto, París Saint-Germain visitará al Brest, por la tercera fecha de la Ligue 1, mientras que nueve días después enfrentará al Reims, nuevamente como visitante.

Fuente: Noticias Ligue 1