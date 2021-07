La fe de Alfio “Coco” Basile en la Selección Argentina es tal que, aún antes de que se disputara este lunes la semifinal con Colombia, aseguró que el combinado nacional va a salir campeón.

Aunque, no sin antes explicar por qué: “Esta es la oportunidad para ganar la Copa América. Más por cómo está jugando Brasil, es un equipo normal, discreto. Sacando a Neymar, son todos jugadores normales. Esta es nuestra oportunidad”, afirmó en diálogo con ESPN.

En relación al desempeño de los dirigidos por Lionel Scaloni, analizó cómo jugaría él con este equipo. “Yo a Paredes lo pondría de entrada. Lautaro Martínez está en formación, pero a mí me encanta. Hay cosas que hay que enseñarle, encima me lo dejan solito. Se la tiene que bancar contra todos, pero está acostumbrado”, dijo.

Y, como no podía ser de otra manera, elogió a Lionel Messi: “Con Messi ya vamos ganando 1-0. Es una bestia del fútbol”. Basile dirigió en su momento al capitán de la Selección y, de hecho, fue el único entrenador que tuvo en sus filas tanto a la Pulga como a Diego Maradona. “Tuve un culo bárbaro (risas)”, manifestó divertido sobre eso.

Con respecto a la labor de Scaloni, comentó: “Para mí anda muy bien. Por lo menos el gusto futbolístico no difiere mucho con el mío. Juega de la forma que a mí me gusta. Para cualquiera que vea a la Selección esta juega como jugaba la mía”, subrayó.

El último campeón

Es la primera vez que el Coco Basile brinda una entrevista luego de atravesar el Coronavirus. En relación a eso, mencionó: “La verdad no sufrí nada, no tuve ningún problema de nada. Estuve metido en el hospital diez días y me hicieron todo lo que tenían que hacer. Obviamente que no es lindo estar ahí, pero la llevé bastante bien”.

Y concluyó: “Estoy vacunado. Creo que eso me hizo muy bien. Los médicos me decían que estaba bien. Ni fiebre tuve”.

Cabe mencionar que Basile fue el último entrenador en consagrarse campeón con Argentina. Fue en 1993, cuando se hizo con la Copa América, luego de vencer 2-1 a México en Ecuador.

Dos años antes también se había consagrado en este mismo certamen, en la edición realizada en Chile.