En las últimas horas, Edinson Cavani acordó su continuidad en el Manchester United hasta junio del 2022, mientras algunos clubes como Boca se ilusionaron con contar con los servicios del goleador uruguayo. La noticia resultó una desilusión para sus pretendientes y ahora el ex PSG se encargó de explicar los motivos de su renovación.

“Siento un vínculo profundo con mis compañeros de equipo y todo el cuerpo técnico, que me motiva todos los días, por eso sé que juntos somos capaces de lograr cosas muy especiales”, comentó el delantero de 34 años.

Y agregó: “A lo largo de la temporada he desarrollado un gran cariño por el club y todo lo que representa. También me ha emocionado lo mucho que los hinchas han querido que me quede, por eso voy a dar todo para traerles nuevas alegrías. Todavía no he podido jugar con las tribunas llenas y es algo que estoy deseando hacer”.

Así, concluyó, dando a entender que se siente muy cómodo en el club inglés: “Desde el primer momento que llegué sentí la confianza del entrenador. Como jugador, esto te da la oportunidad perfecta para desarrollar tu mejor fútbol, así que quiero darle las gracias por ello”.

La desilusión de Boca

El puesto de “nueve” en Boca es un lugar a reforzar cada mercado de pases. Ahora, el único que cumple con esas características naturales es Franco Soldano. A él se le puede sumar algún juvenil, pero desde la dirigencia soñaban con fichar a Cavani, quien significaría un salto de calidad para el equipo.

Sin embargo, con la renovación del uruguayo en Manchester United, los dirigentes tuvieron que desviar los ojos a otros futbolistas. Así, en las últimas horas sonó el nombre de Lucas Barrios (36 años), el ex Borussia Dortmund que hoy está en Gimnasia de La Plata.

Las estadísticas de Edinson Cavani en Manchester United

El presente de Cavani es inmejorable. Mucho tuvo que ver el delantero en la clasificación del Manchester a la final de la Europa League contra el Villarreal, que se disputará el próximo 26 de mayo.

Sumando los partidos de ida y vuelta contra Roma en las semifinales, el futbolista marcó cuatro goles y tres asistencias.

En total, desde su arribo al club, convirtió 15 tantos en 1859 minutos. Esto indica que festeja cada 126 minutos. De esta manera, queda más que demostrado que se siente cómo en el plantel que dirige Ole Gunnar Solskjær.