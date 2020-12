El proyecto de la Interrupción Legal del Embarazo en la Cámara de Diputados obtuvo media sanción este viernes y ahora se debatirá en el Senado. Pero como ocurrió en el año 2018, los legisladores plasmaron sus posturas y se generó un intenso debate en el Congreso y en las calles. Una de las protagonistas principales fue la diputada por Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires Dina Rezinovsky.

Rezinovsky tomó relevancia en las redes sociales tras sostener en su discurso que: “Si tanto les molesta Dios sáquenlo de la Constitución”. Esto repercutió en la opinión pública y generó debate. La diputada “celeste”, que se describe como “Militante provida” en su perfil de Twitter, mantuvo una posición fija y firme a favor de no aprobar el proyecto para que el aborto sea legal. “¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva abortaban a sus hijos? Nosotros no estaríamos aquí y la tierra sería habitada por dinosaurios. ¿Entienden?”, dijo también cuando le tocó exponer en el debate.

A raíz de su discurso, la diputada fue atacada por distintos sectores y se recibió algunos insultos y agravios. Por eso, este sábado decidió publicar una reflexión en sus redes sociales. El mensaje comenzó con la palabra “Basta” escrita en mayúsculas y haciendo referencia a los mensajes que recibió por su condición física.

“Es muy difícil para mi hacer este posteo. Son más de 20 años de luchar contra una realidad por la que pasan más de 2,5 millones de argentinos: la obesidad”, escribió la diputada.

Y manifestó que “en estos días en los que por decir mis verdades (y las de millones en todo el país) tuve mayor exposición en los medios y las redes, una palabra que usaron como insulto y que se repitió una y otra vez fue la palabra: GORDA”.

“Se llenan la boca de “defensa a las mujeres”, “sororidad con las compañeras”, “#NiUnaMenos” pero a la que piensa distinto: dinAsaurio, gorda, obesa y otros insultos que no puedo reproducir por ser crueles”, apuntó contra quienes la atacaron.

Y aclaró: “Yo necesito y tengo que ponerme en el lugar de las adolescentes y niñas que pasan por lo que yo pasé. Que quizás nunca tengan que exponerse públicamente como yo, pero a las que si me afectan cuando las llaman así a diario”.

“Como sociedad tenemos que dejar de caratular al otro por su condición, menos con una enfermedad como lo es la obesidad. Y sobre todo, por las consecuencias trágicas que puede traer en las personas que lo sufren”, llamó a la reflexión Rezinovsky.

Nuevamente haciendo referencia a la religión, sostuvo: “Gracias a Dios yo tengo un entorno que me rodea de amor y pude tolerar los ataques de estos días porque se que no me definen, pero además porque se quien soy y la lucha que llevo”.

“Ojalá nunca más una persona tenga que sufrir un insulto por ser gordo. Ojalá quienes insultan maduren y eleven su discurso a debatir ideas y no insultar personas”, escribió y aclaró que denunció a algunas personas ante el Inadi y deseó: “Espero tener suerte”.