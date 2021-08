Juntos por el Cambio tendrá elecciones internas en la Provincia de Buenos Aires, pese a los intentos de consenso dentro de la coalición. Diego Santilli y Facundo Manes son los precandidatos a diputados nacionales, pero sólo uno podrá competir en las elecciones generales.

//Mirá también: El Gobierno amplió el cupo de ingresos al país desde el exterior y agregará vuelos especiales

Los spots para las elecciones PASO empezarán a emitirse este domingo y todo está por verse en la interna caliente de la principal oposición que tiene el Frente de Todos.

Diego Santilli lanzó su primer spot de campaña titulado “Experiencia”, que comenzará a emitirse a partir de este domingo en los espacios cedidos a los partidos políticos por la Dirección Nacional Electoral.

El spot titulado “Experiencia” apunta a mostrar a Santilli como un dirigente con roce en la gestión, capaz de sacar adelante a la Provincia. Haciendo foco en esa palabra relata los distintos objetivos.

“Es la seguridad, es la educación, es la libertad para trabajar, para crecer”, se le escucha decir al precandidato en un video que coprotagoniza Horacio Rodríguez Larreta.

“Es decir basta al que te impone, al que te maltrata, te roba los sueños. Es creer de verdad que la transformación es posible. Es por sobre toda las cosas, trabajar, trabajar y trabajar. Porque esa es nuestra experiencia”, afirma Santilli en el video.

Diego Santilli es el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Clarìn

Por su parte, Facundo Manes, el precandidato de “Dar el Paso” hizo un video de un minuto y 48 segundos en su pueblo. “Yo crecí acá, aprendía... No solo de la imprenta, del trabajo en la imprenta, sino también de la vida”, explica. Con el correr de la cinta aparecen amigos del neurocientífico.

“En la calle nos conocimos. Era un loco, así acelerado”, dice un amigo de Manes, el “Chori” Minino, mientras recorren un campo. “Por ahí se sacaba pero al rato estaba a los abrazos y a los besos”, cuenta, con vacas rumiando de fondo. “Nunca me falló”.

Néstor Rollín, dueño de la imprenta, habla sobre los logros de Manes. “Yo sabía del esfuerzo de él, sabía porque no me lo había contado, porque yo lo veía. Mucha perseverancia, mucho empuje, mucha garra, eso lo tuvo siempre... Espero que no lo pierda”, marca el imprentero de Salto.

“La gestión política la podés aprender, porque estoy seguro de que está rodeado por gente que sabe... Ahora... la honestidad no se aprende, flaco”, dice Néstor con su voz ronca. “La honestidad o la traés o no la traés”, sentencia.

//Mirá también: Randazzo: “Que se dejen de joder con echarle la culpa al que estuvo antes”

Y acto seguido aparece el neurocientífico en su casa de esa ciudad, junto a un mate y una pava de agua caliente. “La única cosa que no voy a cambiar es mi manera de ser”, promete el precandidato en su spot titulado “Salto”.