El cupo de 1.700 ingresos al país por día irá acompañado de una habilitación para aerolíneas con el fin de realizar vuelos especiales para traer pasajeros varados. Así lo anunció Paola Tamburelli, titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

“Estamos planteando vuelos adicionales, para facilitar el regreso de aquellos pasajeros que estaban con los vuelos reprogramados y no podían regresar al país. Siempre que amerite (para la empresa) poner un avión adicional”, dijo Tamburelli en diálogo con Radio Concepto.

Sin embargo, concordó con la postura oficial de que no hay argentinos varados en el exterior: “Nosotros decimos que no hay varados porque las personas que viajaron lo hicieron sabiendo las medidas de restricción que había y que éstas podían cambiar no sólo en la Argentina sino en el resto del mundo”.

Paola Tamburelli, titular de la ANAC, con el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani Aerolineas Argentinas

Comentó que además del incremento de cupos “nos interesaba dar una mayor previsibilidad”, porque “la vigencia (de las decisiones administrativas anteriores) por 10 días era muy poco tiempo”.

El incremento de cupos semanales para ingresar al país también fue uno de los temas que tocó: “Por los próximos dos meses, habrá un incremento paulatino en dos etapas. Uno con 11.900 plazas semanales desde este sábado, que equivale a unas 1.700 plazas por día desde los 1.000 que veníamos manejando. Y desde el 6 de septiembre al 1 de octubre el cupo sube a 2.300 pasajeros por día”

Habrá una “apertura de nuevos aeropuertos, para que las aerolíneas puedan volar no sólo desde Ezeiza, Aeroparque y San Fernando, sino desde otras provincias también”, según la titular de ANAC.

Los vuelos especiales

Paola Tamburelli señaló que habrá espacio tanto para cupos de emergencia dentro de los 1.700 pasajeros autorizados por día, como para que se puedan configurar vuelos especiales, adicionales a ese cupo.

“Dentro del cupo de 1.700 pasajeros por día, hay 100 pasajeros que pueden ser priorizados por razones fundamentalmente de emergencias, por cuestiones de salud, o familiares, o los deportistas de Tokio, que fueron para representar al país y tenían que tener un regreso asegurado”, afirmó la titular de ANAC.

“Se relevarán todas las solicitudes y, dentro de lo que puedan acreditar como una emergencia, estos pasajeros serán priorizados dentro del cupo”, cerró.