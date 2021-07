Emiliano “Dibu” Martínez se convirtió en un emblema de la Selección Argentina luego de ser la figura en los penales contra Colombia. El arquero allí inmortalizó una frase: “Mirá que te como hermano”, que se la dijo a Davinson Sánchez y a Yerry Mina antes de que pateen sus penales y que terminó atajando.

Durante el fin de semana el arquero de la Selección Argentina había comentado detalles de la obtención de la Copa América y su frase en la tanda de penales frente a Colombia. Pero ahora explicó por qué decidió hablarle a sus rivales y con qué objetivo lo hizo.

Aquella recordada noche en Brasilia, el Dibu atajó los penales de Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona. Y en el medio de la tanda tuvo un cruce de palabras con Miguel Borja.

“Yo no soy de hablar mucho... Se habrán preguntado por qué hablé o festejé así pero me salió en el momento. Yo sabía que ellos pateaban muy bien y traté de distraerlos un poco, hablarles... Fue darme motivación a mí mismo, más que nada”, le reveló el portero a Christian Martin en una entrevista para ESPN en F360.

Dibu además defendió su actitud: “Me estaba jugando una semifinal, me salió del alma. Y me sorprendió lo claro que se escuchaba, lo que me decía el árbitro. Nunca fue una falta de respeto...”.

¿Pero había una rivalidad previa con los pateadores colombianos? Emiliano dijo que “a ellos les gustaba hablar, en el entretiempo tuvimos unas discusiones... Colombia es un gran equipo y gracias a Dios ganamos por penales. ¿Qué había pasado? En un partido uno trata de intimidar al rival, y él (por Borja) hablaba que nosotros nos íbamos a cagar en el partido”. Aclaró que el delantero “lo decía en el túnel. Se lo gritaba a los compañeros y obviamente nosotros escuchábamos”.

Los penales contra Colombia uno por uno

El arquero que se consagró junto a Messi en Brasil repasó en la entrevista televisiva uno a uno sus penales atajados, y también claro los que no llegó a defender, pero de los que estuvo muy cerca.

El primero en patear fue Sánchez, con quien el arquero tiene buena relación ya que ambos juegan desde hace tiempo en el fútbol inglés. A ese no logró pararlo.

Luego siguió Cuadrado, el primer penal que Emiliano atajó en la noche. “Lo conocía a él, jugamos en contra muchas veces, comimos asados, y era una cara muy conocida para mí. Le tuve que hablar, se lo atajé, y eso me dio una ilusión de seguir hablando”. Sobre el delantero que juega en el fútbol italiano dijo: “Con él fue mucho más respetuoso todo, como le pasé cerca al de Cuadrado fue una manera de darme ánimo para empujarme mejor”.

Imágenes del famoso festejo del arquero argentino en las semifinales de la Copa América. / Gentileza Gentileza

“Mirá que te como” y “Te gusta bailar a vos” fueron las frases que se inmortalizaron y que el arquero le dijo al tercer pateador, Yerry Mina. Justamente el defensor colombiano había sacado al Dibu del partido por las Eliminatorias. Esa atajada desembocó en un desenfrenado festejo del capitán argentino Lionel Messi.

“Con Mina quedó todo bien. No me vengué por lo que pasó en Colombia, él me escribió y había quedado todo en la cancha. Pero yo vi la tanda anterior, con Uruguay, y vi que le bailó a (el arquero) Muslera, que es amigo... No quería que me baile a mí también”, dijo el Dibu sobre Mina.

Y contó que ahí comenzó todo: “Ahí fue que empecé a hablarle pero fue porque no quería que me baile. Le escribí pidiéndole disculpas pero no hubo respuesta todavía...”, sostuvo ante la mirada atenta del periodista.

En el cuarto penal Borja pateó muy bien, a tal punto que el arquero no llegó ni a verla. “Yo trataba de intimidarlo, él me lo festejó... Pero quedó en el partido, en la cancha. Somos todos profesionales”, sostuvo.

Y en penal final estuvo en los pies del delantero de Boca, Edwin Cardona. El colombiano disparó con poca potencia y el arquero argentino pudo volar, atajar la pelota y festejar desenfrenadamente junto con sus compañeros.

“Me encantaría irme de vacaciones a Colombia, es un pueblo hermoso donde tengo un montón de amigos...”, dijo Emi para cerrar la nota. Y aclaró: “Aunque ahora quizá deba esperar un poquito, es cierto”, entre risas, claro.