Este viernes se conocieron los dos primeros casos de reinfección de Covid-19 a pocos días de la aplicación de la primera dosis de la vacuna Sputnik V, según informó el Nodo Epidemiológico del Hospital de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.

La información fue confirmada por el director del Hospital Centenario, Dr. Eduardo Elías, quien aseguró que se requieren al menos 20 días para que la vacuna genere la inmunidad suficiente para ser efectiva.

En diálogo con R2820, el director del Hospital Centenario explicó: “Este tipo de infecciones pueden darse. La vacuna no genera enfermedad, por la mecánica que tiene de trabajo. Claramente no generó el piso de inmunidad que requerían los organismos para defenderse del virus”.

El médico infectólogo destacó que “está demostrado que la vacuna comienza a generar inmunidad luego del día 20-21 de la aplicación de la primera dosis”. “Se ha observado un 60% comenzando en esa fecha. Pero la verdadera inmunidad se genera a los 40 días de la primera dosis, en donde se supera el 90%. Por lo tanto, los casos que se produzcan antes del día 20 se dan porque aún no se generó la inmunidad que provee la vacuna para defender a la persona, por lo menos en algo, de la enfermedad”, detalló.

Las dos enfermeras recibieron la primera dosis de la vacuna rusa hace unos días. Orlando Pelichotti | Los Andes

Los casos corresponden a dos enfermeras de la ciudad que recibieron la primera dosis de la vacuna rusa durante los últimos días de diciembre de 2020 (en el primer caso) y en los primeros días de enero (en el segundo caso).

Ambas fueron diagnosticadas a través de estudios de laboratorio (PCR) tanto al momento del primer contagio como en la reinfección del virus, descartando de esta manera que los síntomas que presentaron la segunda vez en la consulta clínica correspondieran a la aplicación de la vacuna.

Una de ellas es una profesional que presta servicio en la sala de aislamiento, quien se contagió en octubre pasado. Diez días después de recibir la primera dosis de la vacuna, volvió a contraer el virus, es decir, poco más de tres meses después de su primer contagio.

El segundo caso corresponde a una enfermera de un efector privado de la ciudad, quien contrajo Covid en agosto pasado. Recibió la primera dosis de la vacuna durante los primeros días de enero, y seis días después, el laboratorio la informó como un caso positivo.

Se requieren al menos 20 días para que la vacuna genere la inmunidad suficiente para ser efectiva. Orlando Pelichotti | Los Andes

“Me vacuné el 13 de enero y empecé con síntomas el día 19, cuando me aislé y cuando me hisopé. La primera vez que me contagié fue en agosto del 2020, los síntomas fueron leves, apenas un poco de dolor de garganta, ahora es diferente: me duele todo el cuerpo, la cabeza, siento ardor detrás de los ojos”, explicó a La Nación.

Consultada sobre el ámbito en el que podría haberse producido el segundo contagio de Covid, explicó: “Es difícil saber dónde, porque en Gualeguaychú tenemos circulación comunitaria. Aplicamos todos los protocolos de cuidado”, contó sobre su desempeño como enfermera en los servicios de Maternidad y Cirugía, en un sanatorio privado de la ciudad del sur entrerriano.

Sobre si confía en la vacuna o si le atribuye su situación actual a la inyección del fármaco, fue categórica: “No tengo desconfianza, me voy a colocar la segunda dosis cuando sea el momento. No existe una seguridad al 100%, contraje de nuevo el virus sin que haya pasado el tiempo para tener un poco más de inmunidad”.