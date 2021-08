Darío Barassi anima las tardes de El Trece conduciendo el ciclo “100 argentinos dicen” y generalmente lidera su franja. Esta vez, no fue la noticia semanal el éxito en los números sino un cruce con uno de los participantes. Tras la polémica y el enojo del público en las redes, llegó el descargo del actor.

Todo empezó cuando Facundo Papazian quiso cargar al conductor preguntándole si “conocía un gimnasio”. Barassi le contestó que no, como siguiendo el juego, y terminó cerrando la discusión felicitando al participante “por sus bíceps” y deseando “que algún día te den la caja de ahorros que yo tengo”.

El cruce se viralizó en las redes y hubo críticas tanto para Facundo por el comentario gordofóbico como para Barassi por su estilo “sobrador” para hablar del dinero que tiene. Esto derivó en que el conductor explicara en Instagram lo sucedido y pusiera paños fríos al asunto.

“Entiendo que todo el mundo, con fervor, salió a matarme a mí o a matar a Facu. Alfojen, chicos, alflojen...”, empezó Darío queriendo calmar a sus fans y detractores al mismo tiempo.

Además, volvió a recordar que el ciclo que conduce “es un programa de entretenimientos que lo único que busca es pasarla bien”.

Por otro lado, se refirió a la situación y le restó polémica: “¿Da la sensación de que a mí me puede haber ofendido lo que dijo él? Para nada. ¿Da la sensación de que lo mío fue muy bardero contra él? Para nada, para nada, para nada...Así que aflojen un poquito”

El abogado etiquetó a Papazian en su historia para que replicara el descargo y habló de qué sucedió fuera del aire: “Cuando terminó el programa nos dimos un abrazo y todo, con barbijo. ¡Un rey! Aparte, es un pendejo...Fue con el mismo humor con el que yo hago el programa”.

“Me picanteó con lo del gimnasio y yo se la devolví con lo otro. Pero todo en buenos términos. No lo maten a él, no me maten a mí. Hay buena onda”, insistió Barassi.

El participante reposteó la historia y escribió: “Gracias Darío, en todo momento mi intención fue hacer humor y no ofenderte a vos ni a nadie”. Con todo aclarado, simplemente quedará como uno de los tantos highlights de 100 argentinos dicen.

El video del incidente entre Darío Barassi y Facundo Papazian en 100 argentinos dicen