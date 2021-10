La contundente derrota por 5 a 0 de Liverpool ante Manchester United en Old Trafford dejó un clima caliente no solo en el estadio, sino también en el vestuario de los Reds Devils. En medio del encuentro, que ya contaba con otro gol del equipo de Klopp, se vieron imágenes que marcaron la tensión entre Cristiano Ronaldo y el técnico Ole Gunnar Solskjaer.

// Mira también: Alex Ferguson reveló que fue clave para la vuelta de Cristiano Ronaldo a Manchester United

En las últimas horas salió a la luz un video donde se lo ve al astro portugués burlarse de las indicaciones que daba el técnico noruego en medio del partido ante los Reds. La relación entre la figura del Manchester y Solskjaer está en su momento más tenso, sumado a los malos resultados, podrían hacer que el técnico deje su puesto en los próximos días.

“A veces, el resultado no es por el que luchamos. A veces la partitura no es la que queremos. Y esto es de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar. Nuestros fans fueron, una vez más, asombrosos en su constante apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. ¡El tiempo es ahora!”, escribió en un posteo CR7.

// Mira también: Los títulos de Cristiano Ronaldo en Manchester United

Por otro lado, el entrenador noruego se responsabilizó por la derrota y aseguró: “No hay mucho que se pueda decir. Es el día más negro desde que llegué aquí. No lo hemos hecho lo suficientemente bien. La responsabilidad es mía. Yo soy el que ha preparado al equipo para el partido”.