Alex Ferguson sostuvo su relación con Cristiano Ronaldo incluso cuando el delantero partió al Real Madrid. El ex entrenador contó detalles de su rol en la negociación que tuvieron el portugués y el Manchester United.

Sir Alex estuvo presente en Old Trafford para ver la gala del nuevo debut de Ronaldo. Una vez que pudo ver en carne propia a su hijo pródigo con la camiseta del United, pudo hablar con más tranquilidad.

“Mucha gente jugó su parte y contribuí sabiendo que realmente Cristiano quería venir aquí y eso era importante”, declaró a Viaplay.

“Funcionó muy bien. No diría que es emotivo, pero es emocionante para mí y un alivio porque no podía imaginarlo jugando para el Manchester City, no creo que nadie pudiera hacerlo”, aseguró.

Ni Ferguson ni cualquier hincha de los “Diablos Rojos” hubiese querido ver a CR7 con la camiseta de su histórico rival. Por eso mismo, jugando con su cercanía, el ex entrenador actuó.

“Es por eso que tomamos medidas para asegurarnos de que viniera aquí y luego el club lo siguió muy bien. Hablé con los Glazer y se hizo”, dijo sobre su comunicación con los dueños del United.

Además, Ferguson contó orgulloso que Ronaldo “tendrá un impacto en los jugadores jóvenes en particular, tiene la experiencia para manejar la ocasión”.

En varias escenas de su debut del sábado, Cristiano impulsó el rendimiento de sus compañeros que, con alegría y admiración, celebraron los cuatro goles que el Manchester le convirtió al Newcastle.

Las mejores fotos del nuevo debut de Cristiano Ronaldo en Manchester United

