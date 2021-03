Mediante un video en su cuenta de Twitter, el presidente francés Emmanuel Macro detalló esta tarde que se extenderán las medidas vigentes en 19 departamentos a todo el país. De esta manera, las restricciones serán efectivas en el territorio galo desde este sábado y durante cuatro semanas.

De esta manera, no estarán habilitados los comercios no esenciales, se impulsa al teletrabajo y se prohíbe el desplazamiento a más de 10 kilómetros, salvo que se tratase de un “motivo imperioso”. A su vez, las escuelas e institutos de secundaria cerrarán el próximo lunes. Al mismo tiempo, desde el 5 de abril no será posible moverse interregionalmente.

“A partir de la tarde de sábado y durante cuatro semanas, las medidas de frenado ya vigentes en 19 departamentos se extenderán a todo el territorio metropolitano”, subrayó el mandatario. La decisión se vincula con la lucha por contener la tercera ola de la pandemia, que puso a los servicios sanitarios, en especial los de urgencias, al límite de su capacidad.

Al respecto, el Gobierno francés aumentará el número de camas de cuidados intensivos hasta 10.000 unidades, en lugar de las 7.655 ya utilizadas en la actualidad. “Con estudiantes de medicina, jubilados, ejército, voluntarios de la reserva de salud, aumentaremos el número de camas de reanimación a más de 10.000”, mencionó.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Francia comenzó a vacunar el 23 de diciembre pasado y ya administró más de 8,62 dosis vacunas anticovid, un 12,8% de su población total. En paralelo, el Gobierno quiere empezar a vacunar a los mayores de 60 años a partir del 16 de abril, y a los mayores de 50 años a partir del 15 de mayo.

Ante la baja en los sondeos de Macron, quien afrontará las elecciones presidenciales el año próximo, admitió haber “cometido errores” en la gestión de la crisis.

Desde el inicio de la pandemia, Francia contabiliza más de 4,59 millones de casos y 95.337 muertos a causa de la enfermedad.

Con información de Télam