Este viernes, Carlos Tevez puso un punto y final a su tercer ciclo en Boca. Será el último. Lo confirmó a través de una conferencia de prensa, la cual el club organizó desde las primeras horas del día. Sin embargo, previo al anuncio oficial, Mario Pergolini se anticipó y lo despidió en sus redes.

“Gracias Tevez. Todos los que queremos a Boca de verdad te estamos agradecidos. Para nosotros nunca serás un ex jugador”, redactó, junto a una foto del “Apache”, el ex vicepresidente de la institución a través de una historia de Instagram.

Pergolini dejó sus funciones en Boca en abril de este año por diferencias con la Comisión Directiva, particularmente con Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y cabeza del Consejo de Fútbol. Había asumido con el presidente Jorge Amor Ameal en diciembre del 2019.

Mario Pergolini despidió a Carlos Tevez. Instagram/@mpergoliniok

Los medios deportivos informaron durante toda la tarde de este viernes que Tevez comentaría que se marchaba. Aunque era prácticamente un hecho, Mario no aguantó las ganas y le dedicó un mensaje.

Carlos Tevez se fue de Boca

En la conferencia de prensa, Tevez dijo que su decisión se debió a que no está enfocado por completo a Boca: “Boca me necesita al 120 por ciento y mentalmente no estoy para eso”. Y agregó: “Estoy pleno con esta decisión. No tengo más nada para dar. Di todo. Por eso estoy feliz”.

También añadió que otro motivo fue la muerte de su padre, Segundo, quien falleció por coronavirus hace unos meses. “No tuve tiempo de hacer el duelo por la muerte de mi padre y ya estaba jugando de vuelta. Así es la exigencia de Boca”, expresó.

Conferencia de prensa de Carlos Tévez donde anuncia su retiro de Boca Juniors. (Télam) Télam | La Voz

“Para mí Boca es el mejor club del mundo, mi papá; mis hermanos, mi mujer, mis hijos, son de Boca. No puedo mentirles. Mi decisión es pura y exclusivamente mía”, aseguró.

“No es una despedida es un hasta pronto. Siempre estaré para el hincha, para el pueblo xeneize, no ya como jugador, sino como el ‘Carlitos’ de la gente”, afirmó.