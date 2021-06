Después de quedar eliminado a manos de Racing en semifinales de la Copa de la Liga Profesional, Carlos Tevez habría decidido su salida definitiva de Boca y este mismo viernes, desde las 18, el propio futbolista lo haría oficial en una conferencia de prensa.

//Mirá también: Copa Libertadores: cuándo se enfrentarían Boca y River

Tevez, de 37 años y con contrato vigente con Boca hasta el 31 de diciembre, aunque con una cláusula de salida estipulada para el 30 de junio próximo, planeaba irse de vacaciones a Miami con su familia pero las pospuso para oficializar su decisión de rescindir contrato con el “Xeneize”.

El ídolo boquense tiene previsto efectuar sus declaraciones en uno de lo salones de La Bombonera, según le confió a Télam alguien de su entorno, y por estas horas se está definiendo si será con acceso a los medios de prensa o bien en forma virtual.

Tevez, capitán de Boca, tomará una decisión respecto de su futuro y entre las posibilidades que se barajan como opciones aparecen el retiro de la actividad profesional o continuar su carrera en el exterior, ya que tiene dos ofertas importantes de clubes de la MLS de Estados Unidos.

Tevez habló en enero y descartó un inminente retiro

Al ser consultado en enero de 2021 sobre su posible retiro del fútbol, Tevez descartó esta posibilidad en el corto plazo.

“No estoy preparado para el retiro, no tengo sensación de vacío y de no tener nada. Cuando me toque eso, daré un paso al costado. Hoy tengo las mismas ganas de seguir saliendo campeón con esta camiseta”, declaró Tevez meses atrás.

Unos meses antes, en junio de 2020, el delantero abrió la chance de nuevos ciclos en Corinthians de Brasil o West Ham de Inglaterra, dos clubes donde es muy querido y consiguió importantes logros durante su estadía.

“Yo en Boca jamás hablé de plata, me parece que es justo que Boca quiera ver cómo estoy y yo también para ver si juego seis meses y veo como estoy y después ver si me voy a Corinthians o en West Ham, la posibilidad la dejo abierta, no quiero ser esclavo de mis palabras, después veo, esa es la realidad”, señaló Tevez.

Con información de Télam.