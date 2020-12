Carlos Carrascosa aseguró hoy que lloró al conocer el fallo de la Corte Suprema que lo absolvió de manera definitiva en la causa por el crimen de su esposa María Marta García Belsunce, a la vez que afirmó que ahora sí podrá “morir inocente” y que su objetivo es “saber quién asesinó” a su mujer.

Además, Carrascosa le dijo al fiscal Diego Molina Pico, quien tuvo a su cargo la instrucción de la causa por el crimen de su esposa, que “errar es humano” pero que “no tuvo la sabiduría de reconocerlo”.

En diálogo con Télam, Carrascosa contó que ahora se encuentra en su casa, en Luján, y que no paró de llorar desde que supo la noticia: “Siempre sostuve que era inocente y que la Justicia se había equivocado conmigo y mi familia”, aseguró.

Carlos Carrascosa (Foto: Archivo)

También contó que lo primero que hará será juntarse con algunos amigos “para intentar bajar tantas emociones”. “El primer objetivo está cumplido, ahora sí voy a morir inocente”, agregó.

También señaló que ahora se dedicará a trabajar para el juicio para saber quién mató a su esposa. Ante al pregunta sobre qué cree que va a pasar con Nicolás Pachelo y los dos exvigiladores que también fueron implicados en la causa, dijo que espera que sean llevados al tercer juicio: “Siempre alguno se puede quebrar, hay testigos que nunca se sabe qué van a declarar. Nunca se sabe, pasaron 18 años pero la esperanza está. Siempre aparecen datos, aparecen cosas y no hay que bajar los brazos. En estos días me juntaré con el abogado querellante”, dijo.

Por último, recordó su tiempo en prisión y le envió un mensaje al fiscal Diego Molina Pico: “Errar es humano, lástima que erró tanto y no tuvo la sabiduría de reconocerlo. No es de hombre de bien no reconocer los errores”.

