Jorge “Cacho” Fontana fue hospitalizado este jueves luego de que le detectaran un cuadro de neumonía. El reconocido locutor de 88 años fue trasladado desde el geriátrico donde vive, en la Ciudad de Buenos Aires, hacia el Hospital Fernández.

El conductor presentó síntomas de coronavirus, pero el resultado del primer hisopado le dio negativo. Quien dio los detalles fue Ángel De Brito en su programa “Los Ángeles de la Mañana” (ElTrece). Primero, leyó un mensaje que le envió la hija de Fontana: “Ayer a la noche me llamaron para avisarme que papá no estaba bien. Fue la ambulancia y parecía un principio de neumonía pero que no requería internación”.

Fontana es un histórico conductor de la radio argentina.

Y luego, De Brito explicó lo que le ocurrió a la hija del locutor: “Pero hoy a la mañana le llegó por otro lado que estaba internado y efectivamente era así. Lo trasladaron sin avisarle”.

Fontana tuvo Covid-19 en julio del año pasado. Fue hospitalizado por un cuadro febril, luego de varios días de estar asintomático en el geriátrico, donde habían dado positivo al menos otras siete personas.

Hasta antes de que comenzara la cuarentena, el locutor trabajaba en Radio Nacional. Pero no pudo continuar con sus viajes a los estudios de la emisora ya que por su edad forma parte del grupo de riesgo.