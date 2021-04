Cacho Fontana (89) desmintió su propia muerte en diálogo con Radio Mitre. “Me tienen para rato”, señaló el ícono de la radio.

Además, dijo que está “muy bien de salud” y bromeó: “¿Querés que te mande una foto?”.

“Simplemente es una visita de colaboración que estoy haciendo; hay secuencias donde se cotejan unas con las otras; son cuatro días que vengo al Hospital Fernández; volveré a mi casita querida. Pude hablar con mis hijas; con toda la gente”, indicó.

“Dejalos que vendan; cuando me vean, cuántas vidas tiene. Cumplí 89 años; y el domingo me interné en el Fernández para festejar. Recién me dijo un doctor: ‘Desmienta Cacho’”.

Antonella Fontana, hija del reconocido locutor, desmintió el rumor del fallecimiento de su papá. “Me llegan mensajes y llamados de condolencias. Mi papá vive, recién hablé con él”, escribió Antonella, la hija del locutor en su cuenta de Twitter.

Cacho Fontana está internado con neumonía

A dos días de cumplir sus 89 años, el locutor volvió a contraer Covid-19 y esta vez, presentó síntomas. Cacho Fontana tiene neumonía, razón por la que fue internado de urgencia.

En marzo, recibió la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. Durante el 2020, el ícono de la televisión y la radio se contagió de coronavirus pero no había presentado síntomas.