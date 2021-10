Gino Minucci (22) no fue foco de atención por una excelente preparación o aprobación del jurada, sino por todo lo contrario. Es que, el gran desafío de la noche de este martes fue realizar una torta mousse con gelatina sin sabor, un ingrediente que no todos supieron utilizar.

// Mirá también: “Bake Off Argentina 2021: crecen los rumores de un romance entre dos participantes”

Gino se quedó con todos los memes de la noche de Bake Off Argentina Internet

Aunque Gino no fue el único que no tuvo suerte, su diseño particular y difícil de descifrar fue motivo para que los usuarios de Twitter revolucionaran la red social con memes, por lo que el joven se convirtió en tendencia en cuestión de segundos.

“Gino, repetí conmigo: ‘No voy a salir último, no voy a salir último”, dale, concretáte y poné todo”, fueron las primeras palabras de la conductora cuando vio que al participante oriundo de Pérez Millán, Provincia de Buenos Aires no le estaba yendo muy bien.

La torta que Gino presentó en Bake Off Argentina y causó los mejores memes en Twitter Redes Sociales

“La torta de Gino y todavía Paula lo defiende”, “La torta de Gino en realidad es un homenaje a este capítulo de Oye Arnold”, “La torta de Gino es yo en el amor”, y “Estaba jugando Pokémon Go y atrapé la torta de Gino”, fueron solo algunos de los tantos tuits que publicaron mientras el pastelero recibía la devolución del jurado.

//Mirá también: Bake Off Argentina: quién es el nuevo eliminado en la “noche de terror”

“Bueno, ¿y esto? Es como un volcán, o se derritió un Maped violeta arriba”, bromeó Damián Betular; mientras la conductora trataba de defenderlo: “Hay que ver qué hay adentro, hay colores, ver qué sabores”, por lo que todos en el estudio de Telefe estallaron de risa.

La torta que Gino presentó en Bake Off Argentina y causó los mejores memes en Twitter Redes Sociales

“Hubo un problema con la gelatina, claramente, que llegó a activarse pero no resistió lo suficiente, y es una pena porque está muy bien la infusión del hibiscus, es una de las infusiones con más sabor de las que probé hasta ahora”, indicó Dolli.

Por otra parte, Pamela Villar sentenció: “Estamos avanzando y diría que te concentres, porque por una distracción te vas a quedar afuera, no es gracioso”.