Antoine Griezmann volvió al Atlético Madrid en un fichaje express sobre el final del cierre del libro de pases europeo. Su salida es a préstamo por un año pero tiene una obligación de compra de 40 millones de euros.

El francés había llegado al Barcelona en julio de 2019 y se despidió en Instagram con una carta para los fanáticos: “Queridos culers. Me despido agradeciendo su cariño. Lo di todo por esta camiseta”.

Además, se lamentó por la falta de público en el último año y medio de pandemia: “me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar de ustedes en las tribunas”.

Barcelona pagó 120 millones de euros por el delantero, que en dos temporadas jugó 102 partidos marcó 35 goles, y la Copa del Rey 2021 fue su único título. “(Estoy) orgulloso de haber sido uno de los suyos”, finalizó Griezmann su mensaje de despedida.

Quien lo reemplazará en Barcelona

Si bien el Barcelona había comprado a Sergio Agüero, la reciente salida de Antoine Griezmann dejó otro hueco a cubrir entre los delanteros. Pero este fue rápidamente cubierto con la llegada del holandés Luuk De Jong, de 31 años, que llegó a préstamo desde el Sevilla.

Luuk De Jong, nuevo delantero del Barcelona. Reuters

Fue un pedido especial de Ronald Koeman, quien lo convocó para la Selección de los Países Bajos entre 2018 y 2019. En el equipo andaluz viene de convertir 10 goles en 69 partidos, y estaba desde 2019.

Convirtió dos tantos en la final de la Europa League 2020 frente al Inter y se consagró como el MVP de ese partido, además de levantar su único título con el Sevilla y el primero internacional en toda su carrera.