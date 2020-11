El mundo llora la partida de Diego Maradona y los homenajes se replican en cada rincón. El mundo Twitter no es la excepción y el joven al que el Diez “obligó” a quedarse con él en su palco duran la final de la Copa Davis de 2016, lo recordó. Se trata de Matías, en aquel momento de 16 años, y hoy despide a su ídolo detallando como fue el mejor día de su vida, no por la consagración del Tenis argentino sino por la generosidad de Maradona.

En la red social del pajarito contó con detalles la emoción que vivió junto al astro argentino, y sin duda es envidiado por todos. El joven comenta que viajó junto a su padre a vivir la final de la Copa Davis entre Argentina y Croacia. “Nunca nos hubiéramos imaginado que, en el mismo hotel, e incluso puerta con puerta, dormiría D10S”, comentó el hincha de Boca, pero su sueño no terminaba ahí porque en el transcurso del torneo iba a pasar momentos inolvidables junto a su ídolo.

Al enterarse de que Maradona estaba en el mismo hotel, montó guardia para cursarlo pero no tuvo éxito. “Estaba resignado. No podía entender como estando tan cerca, ni un mínimo autógrafo había conseguido...”, continuó su relato y detalló como vivió los días siguientes: el viernes, jornada en que la serie estaba empatada 1-1, y el miraba a cada rato el palco donde estaba el futbolistas deseando poder estar junto a él.

El domingo, día de la final, lo encontró en la recepción del hotel y quiso sacarse una foto con D10S, “pero me dijo que ya se estaban yendo para el estadio, que ahora era imposible” y detalla: “Desilusionado, partimos para la cancha junto a mi papá. Del Potro acababa de perder los primeros dos sets, y era inminente la derrota; así que, en el descanso, nos acercamos al VIP”. Y fue allí cuando se volvió a cruzar con Diego.

“Tan sólo una mirada bastó para que me diga: ‘Vení, entrá conmigo’”, esas fueron las palabras mágicas que hicieron que su sueño, se vuelva realidad. “Me temblaba todo. Estaba soñando despierto. Tenía al Diego enfrente mío y no sabía cómo reaccionar”, detalló y compartió las fotos que atesora de este inolvidable momento. Juan Martín Del Potro, estaba perdiendo el partido pero en ese momento empezó a remontar el partido, y fue ahí cuando las cábalas jugaron a favor de Matías: “Pibe, ahora vos te tenes que quedar acá”, le dijo Maradona.

“Ya nada me sorprendía. Le dije que iba y volvía. Y así fue. Fui, abracé a mi papá y regresé. No había momento para explicaciones”, continuó su relato y detalló: “Volví a entrar al palco, y me esperaba la butaca a su lado. Del Bonis comenzaba a pelotear y nuestra ilusión crecía cada vez más...”. Un momento que muchos, por no decir todos, hubiésemos querido vivir, así fue como el fanático del tenis y amante de la magia de Maradona lo Despidió: “Charlé, disfruté, me emocioné y festejé con el más grande de la historia. Te extraño, Diego. QEPD”.