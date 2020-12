Morella de las Heras, exmujer del futbolista Jonatan Cristaldo, escrachó a Andrea Rincón a través de las redes con fuertes denuncias. Supuestamente, la actriz estaría en pareja con el futbolista y Morella le envió mensajes que compartió en las redes. La polémica estalló y ninguno de los dos habló todavía al respecto. Lo único visible está en las historias de Instagram de la ex del jugador de Racing.

Recordemos que la relación entre Morella y Jonatan tuvo un final tormentoso. En noviembre del año pasado denunció al deportista y padre de sus dos hijos por supuestos hechos de violencia de género, y desde la separación hay disputas en cuanto a quién está más con los pequeños. Según Morella, cuando los niños están al cuidado de su padre, no sabe nada de ellos.

En las últimas horas, Morella apuntó contra Andrea Rincón, la supuesta nueva pareja de Jonatan. El escándalo se dio a conocer a través de las historias de Instagram de la exmujer del delantero. Como no puede comunicarse con sus hijos cuando están al cuidado de su padre, optó por escribirle a la ex vedette. Sin embargo, al no recibir ninguna respuesta por parte de ella, fue por más: hizo público en las redes el drama que vive cada vez que el futbolista está al cuidado de sus mellizos de 3 años.

"El Oscar a la feminista del año", palabras de Morella de las Heras hacia Andrea Rincón Instagram/@more.delasheras

“El Oscar a la feminista del año”, escribió Morella sobre una captura de chat en la que arrobó a la ex vedette. En esa historia, además, se puede leer con claridad los mensajes que ella le envió a Rincón pidiéndole ayuda. ”Hola, ¿cómo estás? Te hago una pregunta, ¿vos ves a mis hijos? Porque el padre me dice que los ves, que les pregunte ‘cómo los tratás’, me dijo, y lo borró, y como no le creo nada no sé si es verdad o qué”, comenzó diciéndole De las Heras a la actriz.

Y siguió: “Preguntales o sea, que les pregunte a los nenes, cómo voy a hacer eso si tienen tres años... la verdad te hablo como mamá para saber con quién quedan mis hijos. La relación que tengan ustedes no me importa pero me dice así este pibe y me asusta”. Como la ex Gran Hermano no le habría contestado jamás, Morella decidió viralizar esa captura de chat seguida de otro mensaje, ya no dirigido a Andrea, sino a sus seguidores de Instagram.

Morella de Las Heras viralizó mensajes que le envió a Andrea Rincón Instagram/@more.delasheras

Junto a otra captura, una de una vieja entrevista a la actriz en la que ella hablaba de sus adicciones a las drogas, la exmujer de El Churry, tal como se lo conoce a Cristaldo, le preguntó a sus fans: “Como padres, ¿ustedes qué harían?”. Y luego de compartir las respuestas que recibió ella agregó en otra historia: “Sin motivos no puedo negarle al padre a que los vea, la ley funciona así o sea que hasta que no le pase algo a un niño no se puede hacer nada. Triste pero real”.